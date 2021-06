01/06/2021

Chiều 31/5, nhóm 6 học sinh ở Hòa Bình rủ nhau ra suối chơi, 5 em xuống suối tắm. Do nước sâu lại không biết bơi nên 4 em bị ngạt nước dẫn đến tử vong. Một em may mắn thoát chết do được 1 em trên bờ kéo được.