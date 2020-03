Siêu thị khuyến cáo người dân không mua dự trữ quá nhiều vì nguồn cung rất dồi dào

Bà Dương Thị Thanh Tâm - Phó Tổng giám đốc Vincommecre cho biết, ngay từ những thời gian đầu khi nhận được thông tin về diễn biến dịch bệnh, hệ thống siêu thị VinMart và chuỗi cửa hàng VinMart+ đã chủ động làm việc với các nhà cung cấp hàng hóa để đảm bảo tăng nguồn cung hàng hóa và ưu tiên các hàng hóa thiết yếu, phục vụ nhu cầu người dân.

Ngoài ra, hệ thống siêu thị này cũng đã kết hợp đưa ra hàng loạt các giải pháp như: Đảm bảo bình ổn giá với nguồn cung hàng hóa ổn định, bằng việc chủ động đặt hàng, ưu tiên chuyển hàng về các siêu thị có nhu cầu mua sắm lớn từ các nhà cung cấp lớn và uy tín; toàn bộ kế hoạch cung ứng hàng hóa đều được VinMart & VinMart+ chủ động, báo cáo và cam kết với Bộ Công Thương, sở công thương các tỉnh để đảm bảo bình ổn thị trường và nguồn cung hàng hóa cho người tiêu dùng.

Với các mặt hàng đặc biệt như khẩu trang y tế, nước rửa tay, hệ thống siêu thị đã truyền thông tới khách hàng với lượng mua định mức mỗi khách hàng chỉ mua được 2 đơn vị sản phẩm (hộp, gói...) trong 1 lần giao dịch để đảm bảo không xuất hiện tình trạng mua quá nhiều dẫn đến tình trạng khan hiếm. 100% cơ sở kinh doanh của VinMart, VinMart+ cam kết không có hiện tượng găm hàng đẩy giá.

“Khách hàng không cần phải lo lắng, mua đồ dự trữ với khối lượng lớn, chỉ nên mua lượng đủ dùng để đảm bảo sinh hoạt thiết yếu cho gia đình vì nguồn cung hàng hóa rất dồi dào và VinMart, VinMart+ cùng các nhà cung cấp sẽ bổ sung liên tục trong ngày. Đặc biệt tăng cường các hàng hóa thiết yếu thịt sạch MeatDeli và rau củ quả VinEco, mỳ gói, gạo, gia vị, nước rửa tay, khẩu trang ... trên toàn bộ các siêu thị VinMart và cửa hàng VinMart+.

Đồng hành cùng chính quyền và người dân TP Hà Nội đẩy lùi dịch bệnh, khách hàng không cần phải lo lắng, ồ ạt đi mua đồ dự trữ, hay di chuyển khỏi nơi cư trú. Những điều này hoàn toàn không cần thiết và chỉ khiến công tác kiểm soát dịch bệnh thêm khó khăn”, bà Dương Thị Thanh Tâm - Phó Tổng giám đốc Vincommecre cho biết.

Đồng thời, bà cũng khuyến cáo, để đảm bảo an toàn, phòng chống dịch bệnh, khách hàng nên sử dụng khẩu trang và rửa tay sát khuẩn thường xuyên khi tới nơi đông người, mua sắm tại siêu thị. Khách hàng hoàn toàn có thể trả tiền hóa đơn mua hàng tại quầy thu ngân bằng tiền trên ứng dụng ví điện tử VinID để tránh bị lây nhiễm khi dùng tiền mặt.

Trong khi đó, bà Nguyễn Thị Phương, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Central Retail (sở hữu chuỗi siêu thị Big C) cho biết, liên quan tới dịch Covid – 19, do tâm lý hoang mang của 1 số khách hàng nên lượng khách hàng tới siêu thị cùng một thời điểm tăng đột biến, do vậy dẫn đến thiếu hàng cục bộ trên quầy.

Tuy nhiên, từ khi có dịch bệnh, hệ thống bán lẻ thực phẩm Central Retail đã chủ động trữ lượng tồn kho tăng lên 3-4 lần. “Trong hôm nay chúng tôi đã làm việc với các nhà cung cấp tăng cường tần suất giao hàng... Đồng thời, huy động và tăng cường nhân viên làm việc tối đa, thậm chí làm thêm giờ cả ban đêm. Chúng tôi cam kết tiếp tục bình ổn giá, không tăng giá bán hàng hóa thực phẩm thiết yếu. Với sự chủ động và nỗ lực từ phía Central Retail và các nhà cung cấp, chúng tôi dự kiến trong 1 vài tuần tới có đủ hàng hóa phục vụ nhu cầu khách hàng”, bà Phương cho hay.

Diệu Thùy