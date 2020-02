Siêu mẫu Minh Tú tái mặt khi suýt bị "công an bắt" tại Mỹ

Minh Tú hiện đang có mặt ở Mỹ để tham gia các sự kiện của một thương hiệu trong khuôn khổ New York Fashion Week 2020. Nữ siêu mẫu khiến người hâm mộ trầm trồ với những bộ ảnh cực chất tại thành phố sang chảnh này. Tuy nhiên hậu trường đằng sau những bộ ảnh "high - fashion" vừa được Minh Tú hé lộ lại không hề lung linh như vậy.

Loạt ảnh cực chất của Minh Tú trên đất Mỹ.

Mới đây siêu mẫu đình đám này chia sẻ khoảnh khắc suýt bị "công an bắt" khi đang chụp hình trên đường phố New York. Cụ thể khi đang ngồi trên đường để thay trang phục chuẩn bị cho những cảnh chụp mới, Minh Tú bị bạn trêu chọc việc bị "công an bắt", khỏi phải nói cô nàng tái mét mặt và nhanh chóng gom đồ chuẩn bị chạy đi. Tuy nhiên khi phát hiện ra sự thật, nữ siêu mẫu đã kịp bình tĩnh lại và tiếp tục công việc.

Hậu trường không hề lung linh đằng sau những bức ảnh của Minh Tú khiến người hâm mộ không khỏi buồn cười

Lại còn suýt bị "công an bắt" vì ngồi trên đường phố thay đồ thế này.

Phương Thảo