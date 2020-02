Siêu mẫu đại gia từng vượt mặt Hồ Ngọc Hà, đang yêu trai đẹp kém 6 tuổi là ai?

Tin đồn siêu mẫu Thu Hằng hẹn hò ca sĩ Song Luân đã xôn xao làng giải trí trong suốt nhiều năm qua.

Tuy nhiên phải đến tối 15/02, Song Luân mới công khai hình ảnh tình tứ bên Thu Hằng lên trang cá nhân và để dòng trạng thái lãng mạn: "Last moment of the sunset" (Tạm dịch: Khoảnh khắc cuối cùng của hoàng hôn - pv).

Hình ảnh mới nhất Song Luân chia sẻ lên trang cá nhân.

Thu Hằng tên đầy đủ là Trần Thu Hằng, cô sinh năm 1985 tại TP.HCM. Ngoài sở hữu gương mặt xinh đẹp, nụ cười duyên dáng, Thu Hằng còn có lợi thế chiều cao 1m76.

Năm 2002, cô từng ghi danh vào cuộc thi "Tìm kiếm người mẫu thời trang châu Á" - là tiền thân của "Siêu mẫu Việt Nam".

Phát huy được mọi thế mạnh của bản thân, trong đêm thi quyết định, Thu Hằng đã vượt mặt Hồ Ngọc Hà (giải Bạc - pv) để đăng quang ngôi vị cao nhất khi mới 17 tuổi.

Sau khi đạt giải thưởng cao, Thu Hằng gia nhập làng giải trí nhưng đẩy mạnh hình ảnh với vai trò của một MC. Bên cạnh công việc dẫn dắt và thường xuyên tham dự các sự kiện giải trí lớn, cô còn đầu tư kinh doanh ở nhiều lĩnh vực khác nhau.

So với dàn người đẹp của showbiz, Thu Hằng được mệnh danh là siêu mẫu đại gia khi sở hữu bộ sưu tập xe hơi, hàng hiệu đắt đỏ. Trước khi yêu nam ca sĩ sinh năm 1991, Thu Hằng từng có 1 năm hẹn hò với với siêu mẫu Vĩnh Thụy (năm 2013 - pv).

Về phía bạn trai của Thu Hằng, Song Luân từng tham gia nhiều cuộc thi ca hát và đã có hơn 5 năm hoạt động ở làng giải trí với vai trò ca sĩ, diễn viên. Hiện anh đang chịu sự định hướng, quản lý từ phía công ty giải trí của Ông Cao Thắng - Đông Nhi.

Trước đây, Thu Hằng và Song Luân thường xuyên bị bắt gặp tình tứ trước đám đông nhưng cả hai không khẳng định hay phủ nhận chuyện yêu đương.

Vẻ nóng bỏng của siêu mẫu Thu Hằng.

Ngọc Anh