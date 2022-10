SCB bất ngờ gỡ toàn bộ thông tin giới thiệu các thành viên hội đồng quản trị

Trước đó, khi khách hàng truy cập vào website chính thức của ngân hàng, mục “Cơ cấu tổ chức” có đầy đủ ảnh và tiểu sử của các thành viên HĐQT. Tuy nhiên, hiện giờ chỉ còn thông tin giới thiệu về các thành viên trong Ban điều hành của ngân hàng.

Sau khi thành viên HĐQT độc lập Nguyễn Tiến Thành (Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Chứng khoán Tân Việt) đột ngột qua đời hôm 6/10, HĐQT Ngân hàng SCB chỉ còn lại 3 thành viên gồm:

Chủ tịch HĐQT Bùi Anh Dũng, Phó Chủ tịch HĐQT Sun Ka Ziang Henry (SN 1957), và thành viên HĐQT Nguyễn Phương Hồng.

HĐQT SCB: Ông Sun Ka Ziang Henry, ông Bùi Anh Dũng và bà Nguyễn Phương Hồng.

Được biết, bà Nguyễn Phương Hồng sinh năm 1984 tại TP.HCM, 39 tuổi.

Bà Nguyễn Phương Hồng có hơn 11 năm kinh nghiệm trong ngành ngân hàng, từng đảm nhiệm nhiều vị trí tại SCB như: Trưởng phòng Tín dụng, Trưởng phòng Kinh doanh, Trưởng phòng Hỗ trợ kinh doanh, Phó Giám đốc chi nhánh, Giám đốc chi nhánh, Phó Tổng Giám đốc phụ trách khối Tái thẩm định kiêm Giám đốc chi nhánh, Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc phụ trách khối Tái thẩm định Ngân hàng SCB.

Trong khi đó, Chủ tịch HĐQT Bùi Anh Dũng trước khi được bầu vào vị trí Chủ tịch HĐQT SCB tháng 5/2021, ông Dũng từng có 1 năm làm Phó Chủ tịch HĐQT, Phó Tổng Giám đốc ngân hàng này.

Ông Bùi Anh Dũng có hơn 30 năm kinh nghiệm trong ngành ngân hàng. Ông từng đảm nhiệm nhiều vị trí quản lý tại các tổ chức tín dụng như: Phó Trưởng phòng Thanh toán quốc tế, Trưởng Phòng kinh doanh đối ngoại, Phó Giám đốc, Giám đốc Chi nhánh, Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Vùng 1 kiêm Giám đốc SCB Bến Thành.

Thành viên còn lại trong HĐQT SCB, ông Sun Ka Ziang Henry đang đảm nhiệm vị trí Phó Chủ tịch HĐQT. Ông còn là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Noble Capital Group Ltd, một quỹ đầu tư được cho là một cổ đông lớn tại SCB.

Ông Sun Ka Ziang Henry từng đảm nhiệm các chức vụ quan trọng khác nhau các công ty như: Price Waterhouse China, Bank of America – Chi nhánh Hong Kong, Phó Chủ tịch Thứ nhất Ngân hàng Bank of America Ltd (Châu Á);…

Hiện nay, SCB không có Tổng Giám đốc mà chỉ có vị trí Phó Tổng Giám đốc điều hành do ông Hoàng Minh Hoàn đảm nhận. Ông từng đảm nhiệm nhiều vị trí như: Giám đốc Chi nhánh Sài Gòn, Giám đốc Khối Quan hệ Khách hàng, Phó Tổng Giám đốc, Giám đốc Khối, Phó Tổng Giám đốc Phụ trách Khối Quản trị Tài chính và Nguồn vốn, Quyền Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc Thường trực, Chủ tịch Ủy ban Tái cơ cấu - SCB. Ngoài ông Hoàn, SCB hiện còn có 08 Phó Tổng Giám đốc phụ trách các lĩnh vực khác nhau tại ngân hàng.

Ngân Giang