Sau khi bị chấn chỉnh, Quảng Ninh bàn phương án đón tàu biển quốc tế

Ngày 17/2, UBND tỉnh Quảng Ninh tổ chức cuộc họp, nghe các đơn vị báo cáo hoạt động đón tàu biển quốc tế, bàn phương án đón tàu du lịch gắn với công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Tại buổi làm việc, Sở Du lịch Quảng Ninh đã báo cáo khái quát hoạt động đón tàu biển quốc tế thời gian qua. Trong đó, nghiêm túc thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TU ngày 30/1/2020 của Tỉnh ủy Quảng Ninh về việc tăng cường các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid – 19 trong đó tuyệt đối không tổ chức đón khách từ vùng dịch…

Tuy nhiên, Sở Du lịch Quảng Ninh cũng thừa nhận thông tin thông báo đến các cơ quan quản lý của các đơn vị đại lý hàng hải còn chậm; tàu biển du lịch qua nhiều cảng, khách lên xuống phức tạp; công tác xác định thuyền viên, du khách từ vùng dịch trên các tàu du lịch xin cập cảng còn gặp nhiều khó khăn; công tác quản lý khách lên bờ còn nhiều hạn chế...

Tuy nhiên tại cuộc họp, đại diện lãnh đạo các sở, ngành và đơn vị lữ hành sau khi làm rõ một số nội dung liên quan đã tiếp tục đề xuất phương án, biện pháp, quy trình để tiếp tục được đón tàu biển quốc tế đến từ các khu vực an toàn.

Kết luận cuộc họp, ông Đặng Huy Hậu, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Ninh nhấn mạnh, dịch Covid – 19 là thách thức rất lớn đối với du lịch. Quan điểm của Quảng Ninh là không đánh đổi sức khỏe con người, song vẫn duy trì phát triển kinh tế - xã hội địa phương với phương châm an toàn chống dịch là trên hết.

Do đó, thực hiện nghiêm Chỉ thị của Tỉnh ủy, Quảng Ninh sẽ không đón khách từ các tàu du lịch đến, đi qua vùng dịch. Đối với tàu đến từ các vùng khác an toàn, cần phải có quy trình cụ thể, chi tiết trong tổ chức đón tiếp, đảm bảo an toàn tuyệt đối khi đón tiếp du khách...

Trước đó, vào ngày 16/2, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam yêu cầu UBND tỉnh Quảng Ninh chấn chỉnh, rút kinh nghiệm về việc từ chối tàu du lịch Aida Vita cập cảng Hạ Long (vào ngày 13/2), khiến tàu Aida Vita cũng phải hủy hành trình đến 3 cảng còn lại của Việt Nam là Đà Nẵng, Nha Trang và TP.HCM.

Nguyên Trung