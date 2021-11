12/08/2021

Dự báo thời tiết hôm nay, Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ cao nhất trong ngày khoảng 34-35 độ C; riêng Trung Bộ vẫn phải đối mặt với nắng nóng gay gắt trên 38 độ C.