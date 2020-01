Rơi cả người và xe xuống suối, một người đàn ông tại Nghệ An tử vong thương tâm

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 21h ngày 18/1, tại con suối ở bản Khe Sài 1, xã Nghĩa Lộc, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An.

Vào thời điểm trên, ông Nguyễn Sơn Tr. (1974, trú ở Bản Khe Sài 2, xã Nghĩa Lộc) đi xe máy qua cầu ván gỗ do người dân tự đóng. Trong lúc đi qua cầu, ông Tr. không may mất lái khiến cả xe và người lao xuống suối.



Phát hiện sự việc, người dân địa phương đã đến ứng cứu, tuy nhiên ông Tr. đã tử vong. Nhận được tin báo sự việc, Công an xã Nghĩa Lộc, Công an huyện Nghĩa Đàn đã có mặt bảo vệ hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.



Trong đêm 18/1, chính quyền địa phương đã bàn giao thi thể ông Tr. cho gia đình để tiến hành mai táng theo phong tục của địa phương.



Được biết, con đường trong bản Khe Sài 1 đã được bê tông hóa nhiều năm nay, thế nhưng vẫn chưa được xây dựng cầu cho người dân hai bản lưu thông. Hằng năm, người dân vẫn phải tự đóng cầu ván để cho con em đi học, nhưng cứ đến mùa lũ cầu ván lại bị cuốn đi.

Việt Hòa