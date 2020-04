“Quẹt thẻ giảm liền - Ưu đãi vô biên” cùng thẻ SeABank

Theo đó, từ ngày 1/4/2020 - 31/3/2021, chủ thẻ SeABank khi thanh toán tại hệ thống siêu thị HaproMart, Hapro Food, Intimex, SeikaMart thuộc Tập đoàn BRG tại Hà Nội, Hải Dương, Hải Phòng sẽ được giảm giá 2% trên tổng hóa đơn mua.

Riêng tại Hapro Intershop Giảng Võ, từ 27/4/2020 - 31/3/2021, tùy từng loại thẻ khách hàng mua mặt hàng rượu tại đây sẽ được nhận ưu đãi giảm giá từ 5 - 20%, đồng thời được miễn phí giao hàng tận nhà với đơn hàng từ 1 triệu đồng.

Với mặt hàng thiết yếu là thuốc, thiết bị y tế, từ 1/4/2020 - 31/5/2021, chủ thẻ khi mua hàng tại nhà thuốc Hapharco với đơn hàng từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng sẽ được giảm lần lượt 1% và 2% với đơn hàng trên 1 triệu đồng.

Bên cạnh ưu đãi trên, SeABank còn kết hợp với hệ thống các khách sạn, sân gofl của Tập đoàn BRG trên toàn quốc như: Mondial Huế, Century Riverside Huế, Asean Hồ Chí Minh, Grand Place Vũng Tàu, Rex Vũng Tàu The Legend và các sân golf: BRGKing Island Golf Resort, BRG Legend Hill Golf Resort, BRG Ruby Tree Golf Resort, BRG Danang Golf Resort… triển khai một loạt ưu đãi giảm giá hấp dẫn.

Ngoài ra, SeABank còn dành tặng khách hàng khi sử dụng thẻ SeABank các ưu đãi giảm giá 3% trước thuế VAT cho dịch vụ bảo trì, sửa chữa tại Honda Tây Hồ; giảm 3% khi sử dụng dịch vụ tại Honda Hải Phòng; giảm 10% khi thanh toán mua hàng tại hệ thống các cửa hàng Chu Đậu trên toàn quốc; giảm 3 - 10% (tùy từng loại thẻ) khi mua hàng tại Thăng Long Wine và nhiều ưu đãi đặc biệt khi mua vàng AJC trong những ngày lễ lớn.

Với một loạt ưu đãi trên, SeABank mong muốn sẽ mang tới cho khách hàng thêm nhiều trải nghiệm về dịch vụ thanh toán online, chi tiêu không dùng tiền mặt và giao dịch an toàn trong mùa dịch Covid-19.

Trên nền công nghệ hiện đại, an toàn và bảo mật cao, SeABank là ngân hàng tiên phong trong việc cung cấp dịch vụ ngân hàng điện tử và dịch vụ thẻ, mang lại tiện ích lớn và nhiều ưu đãi cho khách hàng khi thanh toán mà không phải sử dụng tiền mặt. SeABank cũng là ngân hàng đầu tiên triển khai công nghệ bảo mật theo chuẩn EMV hiện đại trong phát hành và thanh toán thẻ quốc tế Visa, MasterCard. Thẻ quốc tế SeABank Visa còn được tích hợp tính năng Bảo mật 3D Secure nhằm tăng cường an ninh, an toàn cho các giao dịch thanh toán trực tuyến (Ecommerce/ online payment) tại các website thương mại điện tử có áp dụng chương trình Verified by Visa (VbV).

Khách hàng quan tâm tới các chương trình và sản phẩm dịch vụ của SeABank có thể liên hệ các điểm giao dịch gần nhất của SeABank trên toàn quốc, gọi Contact Center 1900 555 587 hoặc truy cập website www.seabank.com.vn để biết thêm thông tin chi tiết và được tư vấn.

Được thành lập vào năm 1994, SeABank là một trong những ngân hàng thương mại cổ phần hàng đầu tại Việt Nam với 1,2 triệu khách hàng, hơn 4.000 nhân viên và gần 170 điểm giao dịch trên toàn quốc. Mục tiêu của SeABank là trở thành ngân hàng bán lẻ hàng đầu với chiến lược lấy khách hàng làm trọng tâm bằng cách cung cấp một loạt các sản phẩm và dịch vụ tài chính đa dạng cho các cá nhân, doanh nghiệp nhỏ và doanh nghiệp lớn. SeABank được coi là một trong những ngân hàng trụ cột trong hệ thống các ngân hàng với số vốn điều lệ là 9.369 tỷ đồng, được Moody’s xếp hạng B1 và đáp ứng tiêu chuẩn Basel II.

Phương Dung