Quảng Ninh: Xử lý cô gái lên Facebook xúc phạm CSGT sau khi bị xử phạt

Ngày 3/3, Công an huyện Vân Đồn cho biết đã triệu tập trường hợp Ngô Ánh Phượng (sinh năm 1988, trú tại thôn 15, xã Hạ long, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh) đến trụ sở để làm rõ việc sử dụng tài khoản Facebook đăng tải hình ảnh kèm theo những lời lẽ xúc phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín của lực lượng Cảnh sát giao thông huyện Vân Đông trên mạng xã hội.

Theo tài liệu, trước đó, vào khoảng 14h00 ngày 27/02, tổ công tác của Đội Cảnh sát giao thông - trật tự Công an huyện Vân Đồn trong quá trình làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát, đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thị trấn Cái Rồng, phát hiện xe mô tô BKS 14H3-3846 do Ngô Ánh Phượng điều khiển đang lưu thông có dấu hiệu vi phạm nên đã ra lệnh dừng phương tiện để kiểm tra.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng CSGT đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với Ngô Ánh Phượng theo 03 lỗi vi phạm: không mang giấy phép lái xe, không mang đăng ký xe và điều khiển xe kéo theo xe khác, đồng thời ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền là 800.000 đồng theo đúng quy định tại Nghị định số 100/ND-CP ngày 30/12/2019 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt.

Bức xúc với mức phạt của cơ quan Công an, vào hồi 20h50 cùng ngày, Phượng đã sử dụng trang cá nhân Facebook Phuonganh Phuonganh của mình để đăng tải hình ảnh quyết định xử phạt vi phạm hành chính kèm theo những lời lẽ xúc phạm uy tín của lực lượng lượng CSGT Công an huyện Vân Đồn.



Ngay sau khi nhận được thông tin, Công an huyện Vân Đồn đã mời trường hợp trên lên trụ sở để làm việc.

Qua đấu tranh, Phượng đã thừa nhận hành vi vi phạm, đồng thời cam kết gỡ bỏ bài viết, đính chính thông tin, không tái phạm.

Công an huyện Vân Đồn đang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ để xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.



Trong thời gian tới, Công an huyện Vân Đồn sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục đến quần chúng nhân dân về các quy định của pháp luật mới được ban hành, đặc biệt là Nghị định 100/ND-CP ngày 31/12/2019 của Chính phủ, đồng thời kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp đăng, tải, chia sẻ thông tin sai sự thật, vu khống, xuyên tạc, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức và danh dự, nhân phẩm của cá nhân.

Nguyên Trung