Quảng Ninh lý giải việc tạm dừng xuất bản báo in hàng ngày

Ngày 1/4, ông Mai Vũ Tuấn, Giám đốc Trung tâm truyền thông tỉnh Quảng Ninh cho biết, thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19, Trung tâm truyền thông tỉnh Quảng Ninh đã báo cáo và được Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ninh cho phép tạm dừng xuất bản báo in Quảng Ninh hàng ngày, từ ngày 2/4 đến hết ngày 15/4.

Theo đó, trước khi báo cáo Tỉnh ủy, Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh đã tiền hành rà soát và thấy rằng việc phát hành báo do nhân viên bưu điện thực hiện, đưa đến hàng vạn bạn đọc hàng ngày sẽ tiềm ẩn các yếu tố rủi ro trong phòng chống dịch bệnh. Mặt khác, do nhu cầu tiếp cận thông tin trong thời gian cao điểm thực hiện “cách ly xã hội” cần nhanh chóng, kịp thời nên thông tin từ báo in sẽ không mang lại hiệu quả cao.

Căn cứ vào khả năng đáp ứng thông tin trên các hạ tầng truyền thông, trong 15 ngày tới, Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh sẽ tăng cường tất cả các nội dung thông tin, tuyên truyền trên các hạ tầng gồm: Báo Quảng Ninh điện tử, Cổng thông tin điện tử, 2 kênh phát thanh, 2 kênh truyền hình và trên các trang mạng xã hội do Trung tâm quản lý.

"Trong thời gian tạm dừng xuất bản báo in Quảng Ninh hàng ngày, Trung tâm truyền thông tỉnh Quảng Ninh sẽ thực hiện nghiêm túc, đầy đủ và quyết liệt tổ chức thông tin trên các hạ tầng theo đúng chỉ đạo của Trung ương, Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo tỉnh đảm bảo thông tin, tuyên truyền hiệu quả công tác phòng chống dịch; đảm bảo cung cấp thông tin chính xác, kịp thời tới bạn đọc và khán giả", ông Mai Vũ Tuấn chia sẻ.

Ông Mai Vũ Tuấn cho biết thêm, cũng trong ngày 1/4, Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh đã có Văn bản gửi Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông về việc tạm dừng xuất bản báo in Quảng Ninh hàng ngày từ 2/4 đến 15/4.

Trước đó, hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban MTTQ tỉnh Quảng Ninh, Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh đã kêu gọi mỗi cán bộ, phóng viên trong toàn Trung tâm thực hiện trích một ngày lương ủng hộ cho công tác phòng, chống dịch bệnh nhằm đóng góp vào công cuộc chung của cả nước, sớm dập dịch thành công.

Sau khi phát động, đến ngày 31/3, Ủy ban MTTQ tỉnh Quảng Ninh đã tiếp nhận số tiền 60 triệu đồng ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 từ Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh.

Nguyên Trung