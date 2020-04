Quảng Nam: Truy nã kẻ hành hung nữ thành viên tổ kiểm soát dịch

Trước đó, hôm 8/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện đã khởi tố bị can đối với Thành về tội danh nói trên theo điều 330 Bộ luật hình sự.



Công an huyện Phú Ninh cho biết, bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay người đang bị truy nã đến cơ quan công an, Viện kiểm sát hoặc UBND nơi gần nhất.

Như Infonet đã đưa tin, chiều 5/4, chị Nguyễn Thị Thu L. (đoàn thanh niên xã Tam Thành) đang làm nhiệm vụ kiểm soát y tế tại chốt thôn Lộc Ninh, xã Tam Thành, thì có 2 thanh niên chạy xe máy qua, trong đó Thành ngồi phía sau.

Chạy qua được một đoạn, 2 thanh niên bỗng quay lại. Lúc này, Thành xuống xe, giật găng tay và khẩu trang trên bàn của tổ kiểm soát rồi tát vào mặt chị L.



Không những thế, Thành còn chỉ vào mặt một dân quân xã đang làm nhiệm vụ và định xông đến đánh người này nhưng được thanh niên đi cùng can ngăn. Sau khi “đại náo” chốt kiểm soát, Thành đã bỏ trốn khỏi địa phương.

