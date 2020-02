Quảng Nam: Tài xế xe tải lén đổ hàng tạ thịt gà thối xuống chân cầu

Trước đó, Công an Tam Kỳ nhận được trình báo của người dân về việc có đối tượng đổ thịt gà đông lạnh hôi thối không đúng nơi quy định. Ngay khi tiếp nhận tin báo, Công an thành phố đã phối hợp với Công an xã Tam Thăng tiến hành tuần tra, theo dõi.

Đến khoảng 9 giờ ngày 13/2, tổ công tác phát hiện 2 đối tượng đang dừng xe tải tại cầu Bala (thôn Thăng Tân, xã Tam Thăng) có dấu hiệu nghi vấn nên tiến hành làm việc. Tại đây, tài xế xe tải cho biết đang cùng phụ xe chuẩn bị đổ gà đông lạnh thối ra môi trường.

Cũng theo tài xế, số thực phẩm trên là của một công ty thực phẩm trên địa bàn TP Tam Kỳ. Sáng cùng ngày, người này được giám đốc của công ty yêu cầu chở số gà thối khoảng 100kg đi tìm chỗ đổ thì bị phát hiện.

Vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Hồ Ca