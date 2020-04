Quảng Nam: Nhóm cải trang thành ăn xin ở Hội An khai gì tại cơ quan công an?

Theo Công an phường Minh An, qua làm việc, nhóm này cho biết ngày hôm qua (31/3), cả nhóm đi ô tô vào phố cổ Hội An với mục đích chính là mua đồ trang trí quán cà phê của họ ở Đà Nẵng. Sau đó, nhóm chụp hình và quay clip diễn cảnh xin ăn để làm kỷ niệm. Tuy nhiên, họ không ngờ rằng những hình ảnh, clip đó sau khi đăng tải lên facebook đã khiến nhiều người không hài lòng, nhất là trong bối cảnh toàn xã hội đang nỗ lực phòng, chống dịch bệnh.

Liên quan đến sự việc này, có thông tin cho rằng những người này là người thân của ông Phan Văn Anh Vũ (hay được gọi là Vũ "nhôm"), đại diện Công an phường Minh An cho biết chưa có cơ sở để khẳng định bởi chưa xác định được mối quan hệ. Hiện, Công an phường đang củng cố hồ sơ để báo cáo lên cấp trên xin ý kiến chỉ đạo xử lý.

Ở diễn biến liên quan, tối 31/3, một số người trong nhóm đã lên tiếng xin lỗi cơ quan chức năng và người dân TP Hội An trên facebook, đồng thời hứa sẽ xóa toàn bộ hình ảnh, clip đã quay.

Như Infonet đã đưa tin, ngày 31/3, trên facebook xuất hiện clip dài 48 giây cùng hình ảnh ghi lại cảnh một nhóm người ăn xin ở phố cổ Hội An gây xôn xao dư luận. 4 người trong bộ dạng rách nát, đầu đội nón, mặc trang phục của người ăn xin, ngồi cầm chén xin tiền.

Kế đến, có 2 thanh niên đi qua rồi phát tiền cho từng người. Rất dễ nhận ra đây là một cảnh dàn dựng, bởi người "ăn xin” liên tục được yêu cầu "làm lại, làm từ từ" để một người khác dùng điện thoại quay video.

Qua xác minh, cơ quan chức năng TP Hội An xác định, nhóm nói trên có địa chỉ ở đường Pasteur, Đà Nẵng.

