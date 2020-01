Quảng Nam: Nhà bị thiêu rụi khi đang làm thịt xông khói ăn Tết

Vụ cháy xảy ra tại nhà của ông Hồ Văn B. (SN 1959, trú thôn 1, xã Trà Mai). Theo thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, vợ ông B. có mua được một ít thịt lợn để làm thịt xông khói ăn Tết.

Khoảng 11 giờ trưa nay, vợ ông B. gác thịt lên bếp củi giữa nhà sàn để xông khói rồi sang nhà mẹ ruột xin trầu cau ăn. Khi người phụ nữ rời đi, mỡ thịt nhỏ xuống bếp củi rồi bùng phát và cháy lan. Chỉ trong phút chốc, ngọn lửa bao trùm toàn bộ ngôi nhà.

Nhận tin báo, quân sự xã, công an xã cùng người dân nhanh chóng có mặt dập lửa tại chỗ, không cho cháy lan sang ngôi nhà sàn bên cạnh. Còn nhà của ông B. do chất liệu hầu hết bằng gỗ nên không thể cứu vãn. Vụ cháy may mắn không gây thiệt hại về người song toàn bộ ngôi nhà bị thiêu rụi cùng nhiều tài sản bên trong.



Được biết, ngôi nhà được vợ chồng ông B. xây dựng cách đây vài tháng để đón Tết.

Nguyên nhân và con số thiệt hại đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, thống kê.







Hồ Ca