Quảng Nam: May 1.000 khẩu trang vải phát miễn phí cho người dân

Được biết, đây là hoạt động ý nghĩa do Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Đại Hiệp phát động giữa thời điểm dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, khẩu trang y tế khan hiếm và giá cả đội lên từng ngày.



Trước đó, một số hội viên phụ nữ xã đã tự may khẩu trang phát miễn phí cho người dân nhưng với số lượng nhỏ lẻ. Sau khi nhận được nhiều tín hiệu tích cực, hội đã liên hệ với Công ty may Tâm Đức Phát (đóng trên địa bàn xã) hỗ trợ may khẩu trang với số lượng lớn hơn (1.000 cái). Trong đó nguồn kinh phí mua vải kêu gọi từ sự ủng hộ của các tổ chức, cá nhân và sự hỗ trợ của chính quyền địa phương.



“Trước tình hình khan hiếm khẩu trang y tế và các bác sĩ cũng khuyến cáo nên dùng khẩu trang vải, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã muốn đóng góp một chút công sức cho cộng đồng để phòng chống dịch Covid-19. Theo dự kiến, số khẩu trang này sẽ được phát miễn phí cho người dân vào ngày 16/3 tới”, chị Hiếu chia sẻ.



Trong diễn biến tình hình phòng chống dịch ở Quảng Nam, tỉnh này vừa công bố 56 mẫu xét nghiệm âm tính liên quan đến 3 người Anh mắc Covid-19 ở TP Đà Nẵng và Thừa Thiên - Huế. Tất cả các trường hợp tiếp tục được cách ly đủ 14 ngày theo quy định.

Hôm 9/3, Bộ Y tế công bố ca nhiễm Covid-19 đầu tiên ở Quảng Nam và là ca thứ 31 tại Việt Nam. Ngày hôm sau, Bộ Y tế tiếp tục ghi nhận thêm ca thứ 2 dương tính với Covid-19 ở tỉnh này. Cả 2 trường hợp đều là bệnh nhân nam, quốc tịch Anh và đi cùng chuyến bay với nữ bệnh nhân mắc Covid-19 thứ 17 tại Hà Nội.

Sơn Tùng