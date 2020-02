Quảng Nam: Khởi tố 9X âm mưu sát hại cụ bà hàng xóm

Hiền bị bắt tạm giam 4 tháng để phục vụ công tác điều tra. Các quyết định đã được Viện kiểm sát Nhân dân cùng cấp phê chuẩn.



Tại cơ quan công an, Hiền khai nhận, ngày 25/12/2019, đối tượng bị bà Hiền chửi là “thứ không cha, không ai dạy”. Bực tức, tối 4/2, Hiền mang dao Thái Lan sang nhà và đâm bà L. nhiều nhát, phải nhập viện cấp cứu.

"Tuy nhiên, sau khi qua cơn nguy kịch và làm việc với cơ quan công an, bà L. cho biết không có chửi Hiền như lời khai của đối tượng. Vì vậy chúng tôi đang tiếp tục đấu tranh, làm rõ động cơ chính của bị can này", một lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Nam thông tin thêm.



Như Infonet đã đưa tin, khoảng 20 giờ 30 ngày 4/2, Hiền mang theo dao Thái Lan đến nhà bà L.. Khi đến nơi, thấy nhà bà L. đã tắt điện, Hiền mở cửa nhà dưới đột nhập vào bên trong.



Đến khu vực nhà trên, Hiền nhìn thấy bà L. đang nằm ngủ nên lại gần tủ lạnh đứng nấp. Khoảng 21 giờ cùng ngày, bà L. thức dậy bật điện đi vệ sinh rồi vào ngủ lại. Khi bà L. đến tắt điện, sợ bị phát hiện, Hiền xông tới bịt miệng, bóp cổ nạn nhân. Bà L. chống cự thì bị Hiền dùng tay đánh vào miệng, mắt và mặt.



Hiền sau đó còn cầm dao đâm liên tiếp nhiều nhát vào bụng, cổ, ngực…của bà L.. Hai bên giằng co, bà L. giật được con dao trên tay Hiền và truy hô nên đối tượng bỏ chạy. Nạn nhân được mọi người đưa đi cấp cứu và hiện đã qua cơn nguy kịch.

Hồ Ca