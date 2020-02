Quảng Nam: Đã bắt được kẻ đâm chết người tại sòng bầu cua

Trước đó, khoảng 18 giờ ngày 2/2, Công an tỉnh Quảng Nam phối hợp với Công an tỉnh Lâm Đồng bắt đối tượng Nguyễn Cảnh Ba (SN 1995, xã Hương An, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam) khi y đang lẩn trốn tại huyện Đạ Huoai (tỉnh Lâm Đồng).

“Hiện chúng tôi đang di lý đối tượng về Quảng Nam để phục vụ điều tra. Bước đầu đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Trong sáng nay sẽ củng hồ sơ khởi tố vụ án để đấu tranh và tiếp tục khởi tố bị can”, một vị lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Nam thông tin.

Như Infonet đã đưa tin, khoảng 20 giờ tối 27/1 (mùng 3 Tết), Nguyễn Cảnh Ba cùng một người khác đến thôn Hiền Lương (xã Bình Giang, huyện Thăng Bình) chơi bầu cua thì xảy ra xô xát với nhóm thanh niên địa phương.

Thấy vậy, anh Nguyễn Chiếm L. (SN 1983, thôn Hiền Lương) đang đứng xem đánh bầu cua tại đây đến can ngăn thì bị Ba dùng dao đâm chết tại chỗ. Sau khi gây án, Ba bỏ trốn đến ngày 3/2 thì bị bắt ở tỉnh Lâm Đồng.

