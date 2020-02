Quảng Nam: Bắt quả tang 2 thanh niên rải tờ rơi cho vay tiền “cực nhanh”

Qua tuần tra kiểm soát, khoảng 3 giờ sáng cùng ngày, tại đường Trần Thánh Tông, phường Vĩnh Điện, Công an thị xã Điện Bàn phát hiện 2 đối tượng đang rải tờ rơi quảng cáo cho vay trả góp, với nội dung hấp dẫn như “giải ngân trong vòng 5 phút”. Điều đáng nói, các quảng cáo đều không có giấy phép của ban ngành chức năng có thẩm quyền.



Sau khi mời về cơ quan điều tra làm việc, 2 người này khai nhận tên là Đoàn Đình C. (SN 1996) và Đoàn Thanh T. (SN 2000, cùng quê tỉnh Thanh Hóa). Cả 2 đang thuê nhà trọ tại xã Cẩm Thanh (TP Hội An, tỉnh Quảng Nam) để đi rải tờ rơi.



Những ngày qua, 2 đối tượng đã rải hàng nghìn tờ rơi cho vay trả góp tại nhiều địa điểm ở Điện Bàn. Rạng sáng nay, 2 đối tượng đã rải hơn 500 tờ rơi và còn gần 1.500 tờ thì bị bắt quả tang.



Theo khuyến cáo của cơ quan công an, người dân không nên tin vào nội dung trong các tờ rơi, quảng cáo cho vay tiền nhanh, vay trả góp. Bởi hình thức vay tiền này có dấu hiệu của hoạt động “tín dụng đen” với lãi suất “cắt cổ”.







Hồ Ca