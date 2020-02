Quang Đông - Anh chàng thay thế Jack đến bên K-ICM là ai?

Sau khi chính thức ra mắt MV "Cần một lý do", K-ICM đang là cái tên bị cư dân mạng réo gọi nhiều nhất hiện tại. Có vẻ như anh chàng đang quá mạo hiểm khi quyết định trở lại ở thời điểm nhạy cảm này. Nhiều người đang cảm thấy khá thất vọng khi K-ICM một lần nữa nhờ người khác "hát hộ" còn bản thân chỉ tham gia diễn xuất và sản xuất âm nhạc dù trước đó giới thiệu là một sản phẩm của riêng mình.

Đặc biệt anh chàng có "nhá hàng" hình ảnh miệt mài trong phòng thu khiến nhiều người càng kì vọng về màn khoe giọng nhưng cuối cùng K-ICM chẳng hát dù chỉ một câu. Người đảm nhận vị trí hát chính trong MV "Cần một lý do" của K-ICM được giới thiệu là Quang Đông, một anh chàng sở hữu gương mặt điển trai và chất giọng được đánh giá tạm ổn.

K-ICM hợp tác với gương mặt mới là chàng trai có tên Quang Đông.

Hình ảnh của Quang Đông trong MV "Cần một lý do".

Hiện tại cư dân mạng đang "truy lùng" thông tin về chàng trai có tên Quang Đông này, liệu anh chàng này là ai mà được lựa chọn hát chính trong dự án mới này của K-ICM? Tuy nhiên càng tìm hiểu, nhiều người lại không thể "soi" được gì từ Quang Đông vì đã được chuẩn bị rất kĩ càng trước khi chính thức ra mắt công chúng.

Quang Đông đã khóa hoặc không dùng Facebook, riêng Instagram anh chàng chỉ vừa mới thành lập và đăng tải 3 bức ảnh liên quan đến MV "Cần một lý do". Thông tin duy nhất được hé lộ là Quang Đông sinh năm 1996, ngoài ra về vấn đề quê quán, vào công ty của K-ICM khi nào... vẫn đang để ngỏ.

Nhiều người hiện vào trang Instagram của Quang Đông để lại nhiều bình luận chỉ trích vì hợp tác với K-ICM. Cùng với đó không ít người thắc mắc tại sao anh chàng lại chọn cùng K-ICM ra mắt sản phẩm đầu tay dù biết chắc chắn sẽ bị "ném đá" như vậy?

Tài khoản Instagram hoàn toàn mới mẻ của Quang Đông

Vẻ ngoài điển trai của Quang Đông, người cộng sự mới của K-ICM?

Chỉ sau khoảng 2 giờ lên sóng, MV "Cần một lý do" của K-ICM nhận được khoảng hơn 470k lượt xem nhưng lại có gần 600k lượt dislike, gấp 10 lần số lượt like. Những con số này được dự đoán từ trước ngay khi teaser "Cần một lý do" được phát hành và phải xóa vội vì dislike quá nhiều. Cùng xem sắp tới K-ICM sẽ tiếp tục đối mặt với những "sóng gió" nào khi quyết định ra mắt MV ở thời điểm này!

Phương Thảo