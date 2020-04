Quảng Bình: Nữ kế toán từng “mây mưa” với Chánh án tại cơ quan bị đánh nhập viện

Ngày 9/4, ông Nguyễn Minh Toàn - Chánh án TAND huyện Minh Hóa (Quảng Bình) xác nhận có sự việc bà Đinh Thị Kim C. (50 tuổi) - kế toán của cơ quan bị một nhóm người hành hung phải nhập viện điều trị.

Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Minh Hóa, ông Đinh Viễn Anh cho biết, bệnh nhân Đinh Thị Kim C. 50 tuổi, trú tại thị trấn Quy Đạt, (huyện Minh Hóa) nhập viện vào ngày 4/4, trong tình trạng nhiều vết phù nề, thương tích ở cánh tay và vùng lưng; hiện vẫn đang chữa trị tại bệnh viện này.

Được biết nguyên nhân dẫn đến việc này là do một nhóm đối tượng đã vây đánh bà C. tại khu vực trường bắn của huyện Minh Hóa.

Bà Đinh Thị Kim C. từng được dư luận biết đến vào tháng 8/2019, khi bà là nhân vật nữ trong clip "mây mưa" với ông Đinh Lâm Xướng ngay tại trụ sở làm việc.

Như thông tin, vào tháng 7/2010, ông Đoàn Ngọc Lâm - Bí thư Huyện ủy Minh Hóa nhận được 1 USB chứa clip quay lại cảnh ông Xướng quan hệ tình dục với bà Đinh Thị Kim C. ngay tại phòng làm việc của ông Xướng trong giờ hành chính.

Cơ quan chức năng đã gửi Clip đi giám định và kết luận là trung thực, không cắt ghép chỉnh sửa. Cả ông Xướng và bà C. thừa nhận hành vi của mình. Ông Xướng nói là do say rượu, không làm chủ được bản thân.

Sau khi bị kỷ luật, ông Đinh Lâm Xướng được chuyển công tác về làm nhân viên tại TAND tỉnh Quảng Bình. Ông Nguyễn Minh Toàn - Chánh án TAND huyện Tuyên Hóa, được điều chuyển thay ông Xướng làm Chánh án TAND huyện Minh Hóa.

Thanh Hà