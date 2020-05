Vũ khí vượt siêu thanh của Mỹ sẽ ra sao trước hệ thống tác chiến điện tử mới của Nga?

Theo báo cáo của truyền thông Nga, Moscow đang phát triển một hệ thống tác chiến điện tử mới có khả năng can thiệp vào vũ khí vượt siêu thanh. Hệ thống mới này có thể chế áp hệ thống dẫn đường của vũ khí vượt siêu thanh trong giai đoạn cuối của hành trình để ngăn chúng bắn trúng mục tiêu, chủ yếu được sử dụng để can thiệp vào tên lửa vượt siêu thanh dẫn đường bằng phương pháp điện quang, radar và vệ tinh.

Tên lửa vượt siêu thanh AGM-183A của Mỹ thử nghiệm trên máy bay B-52H. Nguồn: people.com.cn.

Hiện tại, việc nghiên cứu và phát triển hệ thống tác chiến điện tử mới này đã bắt đầu. Nó có thể can thiệp vào tất cả các thiết bị bay vượt siêu thanh hiện nay, hệ thống mới sẽ được sử dụng để bảo vệ các cơ sở quân sự và dân sự quan trọng của Nga trong tương lai.

Thông thường, các tên lửa hiện đại thường xác định vị trí mục tiêu trong giai đoạn hành trình cuối, chủ yếu áp dụng các phương pháp dẫn đường sau. Phổ biến nhất là việc sử dụng các bộ dẫn đường quang điện, phương pháp này sử dụng thiết bị quang học, hồng ngoại hoặc laser để xác định vị trí mục tiêu.

Dẫn đường radar là phương pháp được sử dụng sau khi tên lửa đi vào khu vực được xác định trước, các hệ thống radar sẽ tiến hành chiếu xạ mục tiêu, sau đó thông qua tín hiệu phản xạ để xác định mục tiêu là gì, ở vị trí nào.

Có nhiều phương pháp dẫn đường cho các loại tên lửa vượt siêu thanh. Nguồn: people.com.cn.

Còn dẫn đường vô tuyến điện là phương pháp dẫn đường cho tên lửa đến mục tiêu bằng sóng vô tuyến điện. Ngoài ra còn có dẫn đường vệ tinh, chủ yếu được sử dụng bởi các tên lửa NATO.

Nga đã nghiên cứu phương pháp để đối phó với các phương thức dẫn đường này. Trong đó, phương pháp can thiệp điện tử vào tên lửa dẫn đường vệ tinh có thể ngăn chặn tên lửa của đối phương xác định vị trí mục tiêu. Đối với tên lửa dẫn đường vô tuyến điện, can thiệp điện tử cũng có thể được thực hiện sau khi xác định được tần số dẫn đường. Đối với tên lửa dẫn đường bằng radar, cần sử dụng tín hiệu radar hỗn hợp để can thiệp.

Theo báo cáo, hệ thống tác chiến điện tử mới đang được phát triển ở Nga có thể xác định loại phương tiện vượt siêu thanh, phương pháp dẫn đường và xác định phương thức can thiệp. Đây là phương thức tiết kiệm nhất và hiệu quả nhất để chống lại vũ khí vượt siêu thanh.

Hệ thống tác chiến điện tử Krasukha-4. Nguồn: people.com.cn.

So với việc thiết lập các hệ thống chống tên lửa, phương pháp này dễ thực hiện hơn. Hệ thống tác chiến điện tử mới sẽ trở thành sự bổ sung hiệu quả cho hệ thống chống tên lửa hiện có của Nga, ngăn chặn tên lửa vượt siêu thanh của đối phương tấn công các mục tiêu của Moscow.

Truyền thông Nga cho biết, một số hệ thống tác chiến điện tử hiện có của Quân đội Nga cũng có thể can thiệp vào vũ khí vượt siêu âm, như hệ thống tác chiến điện tử Divnomorie. Ưu điểm của nó chính là khả năng tự động hóa hoàn toàn, có thể tự động phân tích tín hiệu, xác định loại tín hiệu, hướng và tần số, từ đó xác định được sơ bộ tính năng kỹ chiến thuật của mục tiêu và tự động chọn phương thức can thiệp hiệu quả nhất.

Nó có thể ngăn radar của đối phương phát hiện mục tiêu trong hàng trăm km, chế áp radar và các thiết bị điện tử khác trên máy bay và trực thăng. Hệ thống này sẽ phát huy hiệu quả cao nhất khi đối phó với tên lửa dẫn đường bằng radar, ngoài ra nó cũng có thể can thiệp vào tên lửa dẫn đường vệ tinh. Còn hệ thống tác chiến điện tử Krasukha-2 được sử dụng để can thiệp vào máy bay cảnh báo sớm cũng có thể can thiệp vào vũ khí vượt siêu thanh dẫn đường bằng radar.

Tổ hợp 1L262 RTut – BM “khắc tinh” của tên lửa có điều khiển. Nguồn: people.com.cn.

Đối với vũ khí vượt siêu thanh dẫn đường vô tuyến điện, có thể sử dụng hệ thống tác chiến điện tử SPR-2 Rtut-B. Đây là một hệ thống các thiết bị gây nhiễu tần số phát sóng điện tử, nó có thể hoạt động ở chế độ tự động và có thể đối phó hiệu quả với các cuộc tấn công "chớp nhoáng" của đối phương.

Truyền thông Nga tin rằng Mỹ hiện đang tăng tốc phát triển vũ khí vượt siêu thanh để bắt kịp Nga. Quân đội Mỹ có kế hoạch trang bị tên lửa hành trình vượt siêu thanh cho máy bay ném bom chiến lược, tàu khu trục, tàu tuần dương và thậm chí cả tàu ngầm. Còn Lục quân Mỹ sẽ được trang bị tên lửa vượt siêu thanh tầm trung và tầm ngắn. Đối với quân đội Nga, việc phát triển các hệ thống tác chiến điện tử là một phương pháp hiệu quả để chống lại các vũ khí vượt siêu thanh này.

Đức Trí (lược dịch)