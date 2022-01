Ukraine triển khai S-300 ‘khóa bầu trời’ gần biên giới Crimea

Theo Avia.pro, quân đội Ukraine đã triển khai một hệ thống tên lửa phòng không S-300 gần biên giới Crimea.

Vị trí chính xác của các tổ hợp tên lửa vẫn chưa được xác định, tuy nhiên, theo một số nguồn tin, các tổ hợp này được triển khai cách biên giới Nga khoảng 30 km, không loại trừ đây là các hành động khiêu khích từ Kiev.

Được biết, một hệ thống tên lửa phòng không S-300 đã được chuyển đến biên giới với Crimea. Đồng thời, chưa có mục tiêu cụ thể nào cho việc triển khai các tổ hợp S-300 ở biên giới với Crimea.

“Tổ hợp tên lửa phòng không S-300 đã nhận nhiệm vụ chiến đấu bảo vệ vùng trời Ukraine. Đơn vị này thuộc lữ đoàn tên lửa phòng không của Lực lượng Phòng không thuộc Lực lượng vũ trang Ukraine. S-300 sẽ bảo vệ các thành phố và các cơ sở hạ tầng quan trọng của Ukraine khỏi các cuộc không kích từ hướng Nam, bao gồm cả từ lãnh thổ Crimea”, nguồn tin từ Military cho biết.

S-300PS (NATO định danh là SA-10 Grumble) thuộc phiên bản đời đầu của S-300, được chính thức giới thiệu vào năm 1985. (Ảnh: RIA)

Với phạm vi tác chiến mục tiêu tương đối nhỏ, các tổ hợp S-300 không gây ra bất kỳ mối đe dọa nào đối với Nga, tuy nhiên, các chuyên gia chú ý đến việc Kiev có thể gây ra mối đe dọa đối với hàng không dân dụng.

Sau khi Xô Viết tan rã, Ukraine nắm giữ trong tay một lượng lớn các tổ hợp tên lửa phòng không S-300PS, S-300PMU và cả S-300V nhưng vì thiếu kinh phí mà phần lớn chúng phải vào kho dự trữ hoặc bị bỏ mặc không ai quan tâm.

Mãi tới gần đây Tập đoàn xuất khẩu vũ khí Ukraine (Ukroboronprom) mới tiến hành đại tu nâng cấp, kéo dài thời hạn sử dụng cho một tổ hợp S-300PS để đáp ứng nhu cầu hiện đại hóa quân đội.

Tổ hợp S-300PS (NATO định danh là SA-10 Grumble) thuộc phiên bản đời đầu của S-300 có thể theo dõi 12 mục tiêu và điều khiển tên lửa tiêu diệt 6 mục tiêu có vận tốc 1.150 m/s cùng lúc, tầm bắn hiệu quả đối với máy bay là 75 km và tên lửa đạn đạo tầm ngắn là 25 km. Thời gian giãn cách giữa 2 loạt phóng chỉ 3-5 giây, chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu/di dời khỏi trận địa dưới 5 phút.

Ngoài ra, đạn tên lửa đánh chặn 5V55R của S-300PS có tầm bắn 90 km, vận tốc tối đa 1.700 m/s, độ cao hoạt động 0,025-25 km, mang theo đầu đạn nặng 133 kg. Tổ hợp sử dụng xe mang phóng tự hành 5P85T (dựa trên khung gầm xe tải MAZ 7910 8x8) và radar điều khiển hỏa lực 5N63.

Theo các chuyên gia quân sự, các hệ thống S-300PS của Ukraine so với Nga thì đã quá lỗi thời do đạn tên lửa tầm phóng hạn chế, hệ dẫn đường, chỉ huy, điều khiển kém hiện đại so với các phiên bản S-300 thế hệ sau, không nói là thua kém quá xa so với S-400.

Tuy nhiên, dù cho thua kém S-300PMU1 khá nhiều nhưng theo nhận định của các chuyên gia quân sự, S-300PS vẫn là một hệ thống tên lửa phòng không di động mạnh, tiềm tàng khả năng nâng cấp sử dụng đạn tên lửa có tầm phóng xa hơn, còn phát huy được vai trò trong chiến tranh hiện đại.

Thanh Bình (lược dịch)