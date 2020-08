Báo Mỹ đánh giá về video thử nghiệm bom hạt nhân mạnh nhất thế giới của Nga Tập đoàn hạt nhân nhà nước Nga Rosatom đã công bố đoạn phim tài liệu về vụ thử nghiệm bom Tsar Bomba (Sa Hoàng) miêu tả cụ thể về vụ nổ thử năm 1961 của Tsar Bomba, vũ khí mạnh nhất từng được con người tạo ra.

Công ty phát triển công nghệ này là của Viện Kiểm soát các vấn đề mang tên Trapeznikov (IPU) thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Nga.

“Tại Diễn đàn Kỹ thuật quân sự quốc tế 2020 (Army 2020), IPU đã giới thiệu UAV được kết nối với nền tảng sợi dây siêu mảnh. Công nghệ truyền lực giúp cung cấp khả năng nâng UAV lên độ cao 200 m với trọng tải lên đến 20 kg. Tuổi thọ của nền tảng này chỉ bị giới hạn bởi độ bền của máy bay không người lái”, IPU cho biết.

UAV kỳ lạ của Nga lần đầu xuất hiện tại Army 2020. (Ảnh: IPU)

Ngoài ra, theo IPU sự phù hợp của công nghệ bay không người lái trên “dây buộc” được giải thích là do thời gian hoạt động của các máy bay không người lái tự hành hiện tại bị hạn chế do nguồn pin nhỏ của chúng, trong khi các UAV “kết nối dây buộc” không có nhược điểm này do được cung cấp năng lượng từ các nguồn điện mặt đất.

“Ưu điểm chính của dự án của chúng tôi là khả năng truyền năng lượng lên đến 10 kW thông qua dây đồng có trọng lượng thấp từ mặt đất cho động cơ và thiết bị điện. Ngoài khả năng hoạt động lâu dài, máy bay không người lái được phát triển tại Viện Hệ thống điều khiển có độ tin cậy cao”, IPU nhấn mạnh.

Trong nguyên mẫu được trưng bày tại diễn đàn, máy bay không người lái được phóng từ một chiếc ô tô. Theo nhà phát triển, UAV này có khả năng thực hiện nhiều nhiệm vụ khác nhau, bao gồm cả đóng vai trò của một tháp viễn thông được triển khai hoạt động trong các khu vực thiên tai hoặc một trạm quan sát.

Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga thông báo tại Diễn đàn Army 2020 việc ký kết 41 hợp đồng cung cấp và hiện đại hóa thiết bị quân sự với tổng số tiền hơn 1,16 nghìn tỉ ruble (khoảng 15,4 tỉ USD).

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Alexei Krivoruchko cho biết, theo kết quả hoàn thành các hợp đồng này, các lực lượng vũ trang Nga sẽ được nhận hơn 500 mẫu thiết bị mới, hơn 80.000 tên lửa và đạn dược, cũng như hơn 100 vũ khí sẽ được tân trang và nâng cấp.

“Việc ký kết gói hợp đồng này sẽ là một giai đoạn quan trọng trong việc thực hiện chương trình nhà nước về trang bị vũ khí đến năm 2027”, ông Krivoruchko nói.

Ngoài ra, theo ông Krivoruchko, đơn đặt hàng quốc phòng nhà nước đã được điều chỉnh theo hướng phát triển nhóm Hải quân Nga, tái trang bị các Lực lượng vũ trang, hỗ trợ các doanh nghiệp quốc phòng ở Siberia và Viễn Đông.

Thanh Bình (lược dịch)