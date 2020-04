Tên lửa Iran đã “lên nòng” sẵn sàng tiêu diệt lực lượng Mỹ ở Trung Đông

Trong bối cảnh biến động toàn cầu, Mỹ và Iran tiếp tục làm cho Vịnh Ba Tư một lần nữa “nóng” trở lại. Trong vài ngày qua, Hải quân Mỹ đã tiến hành các hoạt động huấn luyện quân sự ngay “trước cửa nhà” của Iran, không chỉ vậy, Tổng thống Trump mới đây cũng đưa ra quyết định có nguy cơ châm ngòi một cuộc chiến với Iran ở khu vực này.

Hải quân Mỹ diễn tập ở Vịnh Ba Tư. Nguồn: Sohu.

Ngày 22/4, Tổng thống Trump công khai tuyên bố trên Twitter rằng, ông đã chỉ thị cho Hải quân Mỹ có thể đánh chìm một số hoặc tất cả các tàu Iran tiếp cận các tàu của Hải quân Mỹ ở cự ly gần. Dòng tweet này một lần nữa làm gia tăng căng thẳng ở Vịnh Ba Tư, ngay sau đó, Tehran đã phản ứng mạnh mẽ: Khu vực vùng Vịnh không có vị trí cho Quân đội Mỹ.

Theo báo cáo của hãng thông tấn Fars Iran ngày 24/4, Ngoại trưởng Iran Javad Zarif cho biết, Hải quân Mỹ muốn “bắt nạt” Lực lượng Bảo vệ Cách mạng Iran (IRGC) ở Vịnh Ba Tư – nơi cách Mỹ 7.000 hải lý là điều không có khả năng. IRGC có đầy đủ khả năng đáp trả lại bất cứ mối đe dọa nào của Mỹ, thậm chí là chiến tranh, Vịnh Ba Tư không phải là nơi mà Quân đội Mỹ nên dừng chân!

Ngoại trưởng Iran Javad Zarif. Nguồn: Sohu.

Ngay sau khi Ngoại trưởng Zarif lên tiếng, phát biểu trên đài truyền hình nhà nước Iran hôm 23/4, Thiếu tướng Hossein Salami Tư lệnh IRGC cũng tuyên bố: “Các tàu hải quân Mỹ sẽ bị hủy diệt nếu chúng đe dọa các tàu quân sự hoặc phi quân sự của Iran ở Vịnh Ba Tư. An ninh của khu vực này là một phần trong các ưu tiên chiến lược của Iran. Chúng tôi hoàn toàn kiên quyết và nghiêm túc trong việc bảo vệ an ninh quốc gia, biên giới trên biển, an toàn tàu thuyền và lực lượng an ninh. Chúng tôi sẽ phản ứng quyết liệt với bất kỳ sự phá hoại nào”.

Vị chỉ huy IRGC cũng đã lên tiếng mạnh mẽ, Hải quân Mỹ không an toàn ở vùng biển Trung Đông. Việc triển khai quân sự của IRGC ở Eo biển Hormuz không phải là một “trang trí”. Mỹ nên rất rõ ràng về tầm bắn và sức mạnh của những tên lửa này và Tehran không cho phép bất kỳ hành động khiêu khích nào.

Iran bố trí nhiều tên lửa ở Eo biển Hormuz. Nguồn: Sohu.

Rõ ràng là tuyên bố đe dọa chiến tranh của Tổng thống Trump đã khiến Iran tức giận và cảnh giác cao độ. Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) của Mỹ ngày 23/4 đã đưa ra cảnh báo, chỉ trong thời gian 1 ngày sau tuyên bố của Tổng thống Trump, IRGC đã nhanh chóng bố trí ít nhất 600 tên lửa để đề phòng các hành động của Mỹ, trong đó có tên lửa chống hạm Persian Gulf, tên lửa đạn đạo tầm ngắn Conqueror-110 và tên lửa siêu âm chống hạm C-802.

CSIS chỉ ra rằng những tên lửa này có thể vươn tới tất cả các tàu của Hải quân Mỹ ở Trung Đông, hơn nữa, những tên lửa này đã được duy trì trạng thái sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào. Nếu Hải quân Mỹ đánh chìm tàu của Iran, IRGC sẽ không ngần ngại phản công, và nếu “thùng thuốc nổ” ở khu vưc này bị kích hoạt, Quân đội Mỹ sẽ không thể rút lui.

Nhóm tác chiến tàu sân bay USS Dwight D. Eisenhower ở Vịnh Ba Tư. Nguồn: Sohu.

Khó có thể đảm bảo an toàn cho toàn bộ lực lượng Mỹ ở Trung Đông khi mà do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, nhiều tàu sân bay của Mỹ đang phải “đắp chiếu” ở cảng, các nhóm tác chiến tàu sân bay USS Dwight D. Eisenhower và USS Harry S. Truman đang bố trí tại Trung Đông mặc dù không xuất hiện quân nhân nhiễm Covid-19, nhưng để đảm bảo an ninh, Bộ Tư lệnh trung ương Mỹ đã chuyển quyền chỉ huy 2 hạm đội này cho đơn vị khác.

Theo phân tích của CSIS, nhiều năm trở lại đây, Chính phủ Mỹ đã phải công nhận rằng, không đáng để tiến hành một cuộc chiến tranh nhằm vào Iran, với sự cứng rắn của Iran, Mỹ sẽ “mất nhiều hơn được”. Do vậy, tuyên bố của Tổng thống Trump ngoài việc răn đe Iran còn có mục đích chính trị khác, nhiều khả năng, ông muốn chuyển hướng sự chú ý của người dân về tình hình dịch bệnh Covid-19 trong nước sang các mối quan tâm khác ở ngoài khu vực, từ đó, thu hút sự ủng hộ của nhân dân Mỹ trong cuộc bầu cử tới đây.

Tên lửa Persian Gulf của Iran. Nguồn: Sohu.

Được biết, trong các loại tên lửa mà Iran vừa bố trí để đối phó với lực lượng Mỹ thì tên lửa Persian Gulf (Vịnh Ba Tư) là tên lửa có khả năng sát thương mạnh mẽ nhất. Tên lửa này có tầm bắn lên tới 300 km được chế tạo dựa trên thiết kế của tên lửa Fateh-100 trước đó do Iran sản xuất. Dù tầm bắn không quá nổi trội nhưng lượng thuốc nổ mà Vịnh Ba Tư mang theo lại là cực lớn, lên tới 650 kg kèm theo đó là hệ thống dẫn đường hiện đại và tốc độ Mach 3.

Lượng thuốc nổ này đủ để đánh chìm những khu trục hạm hay thậm chí là tuần dương hạm. Với các tàu sân bay, 650 kg thuốc nổ khó có thể đánh chìm được nó nhưng đảm bảo sau khi "dính" quả tên lửa này, mọi tàu sân bay sẽ phải quay đầu về cảng sửa chữa ngay lập tức.

Đức Trí