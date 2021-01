‘Quân khu thứ năm’ của Nga đón nhận tổ hợp siêu vũ khí mới

Theo báo Izvestia của Nga, mới đây, Bộ Quốc phòng Nga đã quyết định trang bị hệ thống phóng tên lửa vượt siêu thanh Kinzhal cho Hạm đội phương Bắc. Theo báo cáo, Hạm đội Phương Bắc sẽ bố trí hệ thống tên lửa này trên máy bay chiến đấu MiG-31, được triển khai tại thành phố Monchegorsk thuộc Murmansk, nằm trên bán đảo Kola ở khu vực Bắc Cực.

Kinzhal (Dao Găm) là "thủ lĩnh" của “gia đình” tên lửa vượt siêu thanh Nga, vậy "Dao Găm" có gì độc đáo? Tại sao Quân đội Nga lần đầu tiên trang bị nó cho Hạm đội Phương Bắc?

Chưa có hệ thống nào có thể đánh chặn siêu tên lửa Kinzhal của Nga. Nguồn: people.com.cn.

Kinzhal là tên lửa đạn đạo đối không được cải tiến từ tên lửa đạn đạo chiến thuật đối đất, tính năng và ưu điểm lớn nhất của nó là khả năng đột phá hệ thống phòng thủ một cách vượt trội. Nga khẳng định, tốc độ tối đa của loại tên lửa này có thể lên tới Mach 10, tốc độ này làm cho tỷ lệ đánh chặn của các hệ thống phòng không hiện nay gần như bằng không.

Ngoài ra, quỹ đạo của loại tên lửa này có thể được điều chỉnh và khó có thể theo dõi, điều này khiến việc đánh chặn càng khó khăn hơn. Do phương thức phóng từ trên không nên vận tốc ban đầu của tên lửa càng lớn hơn, do vậy, so với tầm bắn hàng trăm km của phiên bản đối đất thì "Dao Găm" có tầm bắn khoảng 2.000 km.

Mang theo “Dao Găm” chính là máy bay đánh chặn tốc độ cao hạng nặng MiG-31. Qua nhiều lần tiếp nhiên liệu trên không, "Dao Găm" sẽ có tầm hoạt động lớn và tốc độ cơ động cực cao, và nó sẽ thực sự trở thành "nhát dao xuyên tim" bất cứ lúc nào.

Quỹ đạo và tốc độ xuyên phá cực cao của "Dao Găm" sẽ là một nan đề khó có thể giải quyết đối với hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ. Trong những năm gần đây, khó có khả năng Mỹ có thể phát triển một hệ thống chống tên lửa có thể đánh chặn đượ Kinzhal một cách hiệu quả.

Do không thể trực tiếp đánh chặn tên lửa trong giai đoạn cuối, nên Mỹ đang cân nhắc đánh chặn trước khi tên lửa được phóng, tức là tấn công bệ phóng. Tuy nhiên, để làm được điều này cũng rất khó, bởi Kinzhal được bố trí trên MiG-31, loại máy bay có tốc độ bay rất cao.

MiG-31 của Nga là máy bay đánh chặn hạng nặng có tốc độ “vô đối”. Nguồn: people.com.cn.

MiG-31 được cải tiến từ MiG-25, với tốc độ tối đa Mach 2,8, tốc độ này thậm chí còn nhanh hơn cả máy bay ném bom Tu-160 được biết đến với khả năng thâm nhập tốc độ cao. Nói chung, dù là bản thân tên lửa hay phương tiện mang theo nó, thì tổ hợp MiG-31 và Kinzhal vẫn sẽ là một sự răn đe rất lớn đối với hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ.

Trên thực tế, với tư cách là hạm đội chủ lực của Hải quân Nga, Hạm đội phương Bắc có lực lượng hỗ trợ và cơ động trên mặt đất mạnh nhất của Nga. Do đó, việc Nga ưu tiên triển khai hệ thống tên lửa "Dao Găm" cho Hạm đội phương Bắc là một động thái phù hợp với yêu cầu chiến lược của nước này.

Trong những năm gần đây, Nga đã đạt được nhiều thành tựu trong lĩnh vực vũ khí mới mà đại diện là vũ khí siêu thanh. Tên lửa siêu thanh sẽ chiếm một vị trí cực kỳ quan trọng trong chiến tranh hiện đại nhờ khả năng thâm nhập và tấn công cực mạnh.

Nhìn từ góc độ Kinzhal có thể thấy rằng, quá trình hiện đại hóa vũ khí chính của Nga đang tiến triển một cách có trật tự. Cho dù đó là tên lửa vượt siêu thanh Zircon, Pioneer, hay là hệ thống tên lửa chống vệ tinh di động Nudol và hệ thống vũ khí laser Peresvet, thậm chí là siêu ngư lôi Poseidon. Dù ít nhiều vẫn phải đối mặt với tình thế “tiến thoái lưỡng nan” nhưng tốc độ phát triển quân sự của Nga không hề bị chững lại.

Đức Trí (lược dịch)