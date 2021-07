Quan điểm cứng rắn chưa từng có của Nga đối với phương Tây thể hiện ra sao?

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 3/7 đã ký sắc lệnh tổng thống phê chuẩn phiên bản mới của "Chiến lược an ninh quốc gia Liên bang Nga". Chiến lược đã đánh giá chi tiết các mối đe dọa an ninh chủ yếu mà Nga đang phải đối mặt hiện nay và thời gian tới, đồng thời hoạch định các chiến lược an ninh mới, cũng như đưa ra các nhiệm vụ ưu tiên.

Đây là lần đầu tiên Nga cập nhật chiến lược an ninh quốc gia kể từ năm 2015. Một số nhà phân tích chỉ ra rằng trong bối cảnh Nga và phương Tây tiếp tục căng thẳng, Nga và Mỹ khó có thể phá vỡ thế "đối đầu bình thường", phiên bản mới của Chiến lược đã phản ánh tư duy mới của Nga nhằm đáp trả các mối đe dọa và thách thức.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Nguồn: people.com.cn.

Mở rộng phạm trù an ninh

Chiến lược mới của Nga đã đưa ra 9 ưu tiên an ninh quốc gia, đó là bảo vệ nhân dân, quốc phòng, an ninh quốc gia và công cộng, an ninh thông tin, an ninh kinh tế, phát triển công nghệ, an ninh môi trường, bảo vệ các giá trị truyền thống và ổn định chiến lược. So với phiên bản 2015, phiên bản mới của Chiến lược nhấn mạnh việc bảo vệ an ninh thông tin, an ninh công cộng và các giá trị truyền thống, đồng thời mở rộng hơn nữa phạm trù an ninh.

Khác với phiên bản trước, phiên bản mới đã nêu bật các yếu tố nội sinh của việc bảo vệ an ninh quốc gia. Nó không chỉ mở rộng phạm vi lợi ích quốc gia, mà còn nâng tầm “bảo vệ nhân dân Nga, khai thác tiềm năng nhân tài, nâng cao chất lượng cuộc sống và hạnh phúc của công dân ”là lợi ích quốc gia hàng đầu.

Về vấn đề này, truyền thông Nga cho rằng, trong những năm gần đây, phương Tây không ngừng tăng cường thâm nhập vào lĩnh vực tư tưởng của Nga, đồng thời liên tục kích động người dân Nga tổ chức các cuộc biểu tình quy mô lớn chống lại nhà lãnh đạo cao nhất của Nga.

Chính phủ Nga tin rằng sự ủng hộ của nhân dân là sức mạnh cơ bản để chống lại các luận điệu của phương Tây. Ông Putin tuyên bố, lòng yêu nước của quần chúng là vũ khí hữu hiệu nhất để đối phó với tư tưởng chống Nga của phương Tây.

Thực tế những năm gần đây, văn hóa và các giá trị truyền thống của Nga đã bị phương Tây tấn công mạnh mẽ, và không gian mạng đã trở thành “chiến trường” mới cho cả hai bên.

Vì vậy, Chiến lược phiên bản mới đã đưa an ninh thông tin vào một chương riêng biệt, nêu bật các mối đe dọa mới như tấn công mạng, gián điệp, thông tin sai lệch, độc quyền đa quốc gia và tội phạm mạng, đồng thời nhấn mạnh rằng khả năng bảo vệ chủ quyền mạng và an ninh mạng quốc gia của Nga phải được cải thiện.

Chiến lược cũng chỉ rõ, chủ quyền quốc gia được thể hiện trong nhiều lĩnh vực khác nhau như địa chính trị, kinh tế và ngoại giao. Nga sẽ mở rộng hơn nữa phạm vi chủ quyền và giải quyết các vấn đề nhạy cảm liên quan đến địa chính trị của Nga.

Theo báo chí Nga, kể từ khi cuộc khủng hoảng Ukraine bùng nổ, Mỹ và các nước phương Tây đã tiến hành nhiều biện pháp để ngăn chặn toàn diện chiến lược của Nga. Trong tương lai, Nga sẽ tiếp tục duy trì thế trận vững chắc và đáp trả hiệu quả các hành động khiêu khích, đe dọa của phương Tây.

Biển đen đang là điểm nóng cạnh tranh chiến lược giữa Nga và phương Tây. Nguồn: people.com.cn.

Sẵn sàng đối mặt với các mối đe dọa an ninh

Một số nhà phân tích chỉ ra rằng môi trường địa chính trị, an ninh và phát triển hiện nay ở Nga đã có những thay đổi lớn như: NATO do Mỹ đứng đầu tiếp tục siết chặt Nga về mặt chiến lược, xung đột trực tiếp gần như nổ ra ở miền đông Ukraine và các lệnh trừng phạt của Mỹ và châu Âu đối với Nga ngày càng gia tăng…

Phó Tổng thư ký Hội đồng An ninh Liên bang Nga, ông Vakhrukov tuyên bố, phiên bản mới của Chiến lược đã làm rõ các mối đe dọa an ninh chính mà Nga phải đối mặt, cụ thể là các hành động khiêu khích quân sự từ NATO, các nguy cơ an ninh chính trị được thể hiện bởi "các cuộc cách mạng màu "và các mối đe dọa An ninh phi truyền thống khác.

Theo phân tích của truyền thông Nga, sự mở rộng về phía đông của NATO đã tiếp cận "sân nhà" của Nga, và các hệ thống chống tên lửa và trung tâm tác chiến mạng đã được triển khai ở các khu vực gần Nga. Ukraine, Gruzia, Ba Lan và các nước Baltic đã trở thành những “thành trì” mới để phương Tây kiềm chế Nga.

Trước sức ép trên, các quan chức Nga nhấn mạnh, Nga sẽ sử dụng toàn diện các nguồn lực quốc gia để đảm bảo an ninh biên giới, chủ quyền và an ninh chính trị. Trong đó, Nga sẽ đẩy nhanh quá trình hiện đại hóa các lực lượng vũ trang và tiếp tục thực hiện các cuộc kiểm tra đột xuất đối với khả năng sẵn sàng chiến đấu và huấn luyện cấp cao.

Một mặt, Nga sẽ tiếp tục làm mới kho vũ khí hạt nhân, đạt được mục tiêu hiện đại hóa vũ khí hạt nhân tấn công chiến lược chiếm hơn 90% và phát triển các khả năng tác chiến phi đối xứng như vũ khí siêu thanh, vũ khí thông minh khái niệm mới.

Mặt khác, thông qua việc điều động và phô diễn sức mạnh lực lượng thông thường quy mô lớn, để răn đe các quốc gia có ý định thù địch với Nga, đồng thời tiếp tục tổ chức các cuộc tập trận chung trên biển, trên không ở Địa Trung Hải, Biển Đen và Thái Bình Dương.

Chiến lược nêu rõ rằng, Nga cần củng cố quyền phát ngôn của mình trong lĩnh vực ý thức hệ. Các chuyên gia Nga phân tích cho rằng, "phi phương Tây hóa" đã trở thành sự đồng thuận của Nga trong các lĩnh vực đối nội và đối ngoại. Nga cũng đã mở rộng phạm vi phòng thủ sang Belarus và các nước SNG khác, vì tin rằng các "cuộc cách mạng màu" mà phương Tây đã thâm nhập và làm phai mờ các giá trị Nga, đây là vấn đề mang tính hủy diệt ý thức hệ người Nga.

“Giá trị Nga” đang dần bị phương Tây đồng hóa? Nguồn: people.com.cn.

Gửi đi tín hiệu rõ ràng

Theo các luật và quy định liên quan của Nga, Chiến lược an ninh quốc gia của Nga được sửa đổi sáu năm một lần và được công bố vào tháng 12 của năm thứ sáu. Tuy nhiên, phiên bản mới của Chiến lược lần này lại được ban hành vào giữa năm nay, thay vì vào tháng 12.

Điều này phản ánh rằng, Nga sẽ thực hiện một loạt các điều chỉnh đối với chính sách an ninh quốc gia của mình, đồng thời cũng gửi một tín hiệu rõ ràng tới phương Tây rằng Nga đã sẵn sàng “chặt đứt vòi bạch tuộc” của phương Tây trong lĩnh vực ngoại giao và quân sự.

Giám đốc Trung tâm Thông tin Chính trị Nga cho rằng, Chiến lược đã phản ánh đầy đủ tình hình địa chính trị hiện nay và gửi tín hiệu rõ ràng tới phương Tây về việc Nga sẽ tiếp tục bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ lợi ích quốc gia trên mọi lĩnh vực.

RIA Novosti đánh giá, Chiến lược cho thấy Nga đã sẵn sàng cho một cuộc xung đột có thể xảy ra. Đây cũng là một lời cảnh báo đối với phương Tây về việc “Nga không cho phép các thế lực thù địch tích tụ ở các khu vực lân cận của Nga. Điều này có ý nghĩa quan trọng đối với an ninh quốc gia của Nga".

Ngoài ra, Chiến lược cũng đã xóa bỏ việc thiết lập quan hệ hợp tác với Mỹ và hợp tác cùng có lợi với Liên minh châu Âu, đồng thời nhấn mạnh vai trò của vũ khí hạt nhân và vũ khí thông minh trong việc bảo vệ chủ quyền và an ninh quốc gia.

Một số nhà phân tích cho rằng, “trò mèo vờn chuột” giữa Nga và phương Tây hiện nay ở nhiều vùng biển khác nhau trên thế giới là hình ảnh thu nhỏ cho sự phát triển của quan hệ song phương hiện tại và tương lai. Khi Chiến lược tiếp tục được thực hiện, cuộc đấu tranh giữa hai bên sẽ trở nên gay gắt hơn.

Tổ hợp ‘quái thú’ Tu-160 và Tu-95 của Nga phối hợp tấn công mục tiêu ở Bắc Cực Nga mới đây đã tiến hành diễn tập quy mô lớn với sự tham gia của hai loại máy bay ném bom chiến lược huyền thoại.

Đức Trí (lược dịch)