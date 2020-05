Những vụ rò rỉ phóng xạ ít được biết đến trên thế giới

Vụ tai nạn tại lò phản ứng NRX, Canada, vào ngày 12/12/1957, xảy ra do lỗi trong thiết kế hệ thống làm mát que thử nghiệm, cũng như các hành động không chính xác của người vận hành. Do quá nóng, một phần nhiên liệu bị nóng chảy, bể chứa dung dịch đã vỡ dẫn đến xảy ra rò rỉ. Nước sau đó đã chảy vào khu vực nước thải và may mắn thay không có ai bị thương, mặc dù chỉ một chút nữa thôi thảm họa thực sự đã xảy ra.