Những chiếc máy bay chiến đấu thất bại nhất lịch sử quân đội Mỹ

Ryan XF2R-1 Dark Shark , 1946. Là một nỗ lực tiếp theo để cải tiến Bell P-59 cho phép nó cất cánh từ boong tàu sân bay. Kết quả Ryan XF2R-1 Dark Shark được lai kết hợp giữa động cơ cánh quạt và động cơ phản lực, có thể tự do tăng tốc lên 800 km/h. Các thử nghiệm đã thành công, nhưng “cá mập đen” không may mắn sau khi kết thúc chiến tranh, dự án đã bị đóng lại vì một lý do thiếu triển vọng cho công nghệ tuabin và chỉ dừng lại ở giai đoạn tiền sản xuất.