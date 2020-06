Nga chế tạo súng bắn tỉa siêu xa cho đặc nhiệm

Súng bắn tỉa siêu xa của đặc nhiệm Nga có tầm bắn 7 km. (Ảnh: RIA)

RIA đưa tin, công ty Lobaev Arms được thành lập năm 2003 tại Tarus, vùng Kaluga chuyên sản xuất các loại súng thể thao và vũ khí bắn tỉa chuyên dụng của đặc nhiệm là xí nghiệp quốc phòng tư nhân đầu tiên trong lịch sử nước Nga.

Theo đó, trong gần 17 năm qua, công ty đã phát triển và cung cấp các mẫu vũ khí của mình cho nhiều nước trên thế giới, mẫu súng nổi tiếng nhất là súng trường bắn tỉa “SVLK-14 Sumrak”, đang là vũ khí có tầm bắn xa nhất trên thế giới ở khoảng cách 4.210 m. SVLK-14 Sumrak thực hiện phát bắn kỷ lục với đạn CheyTac 10,36x77 mm. Để bay hết quãng đường 4.210 m, viên đạn từ khẩu súng này cần đúng 13 giây.

“Chúng tôi đang chế tạo súng trường và đạn với tầm bắn xa kỷ lục 6-7 km, tầm bắn hiệu quả lên tới 3 km. Tên gọi sơ bộ của dự án là DXL-5, các sản phẩm trước đó DXL-4 “Sevastopol” và DXL-3 “Vozmezdie” cũng thuộc về gia đình này. Trên thị trường vũ khí bắn tỉa thế giới chưa hề có mẫu súng nào với tầm bắn như vậy”, ông Lobaev chia sẻ.

Theo ông Lobaev, hộp đạn cho khẩu súng này là sản phẩm hoàn toàn mới, sản phẩm có tính đột phá, khác biệt bởi kích thước lớn hơn và tốc độ ban đầu nhanh hơn so với đạn mà sử dụng trước đây. Do đó, tôi không muốn tiết lộ tất cả các chi tiết trên cỡ nòng và các thông số khác. Ngoài ra, ông Lobaev nhấn mạnh, hộp đạn cũng do các chuyên gia của công ty tự thiết kế và sản xuất, trong đó có một số cải tiến công nghệ cho phép bắn ở khoảng cách rất xa.

Nói về thời điểm sẵn sàng xuất xưởng khẩu súng trường này, ông Lobaev bày tỏ hy vọng rằng DXL-5 sẽ sẵn sàng vào đầu năm 2021, nhưng do các vấn đề liên quan gây ra bởi đại dịch Covid-19 rất khó để nói về thời điểm chính xác ra mắt mẫu súng mới.

Trước đó, vào đầu năm 2020, một số đơn vị lực lượng đặc nhiệm Nga đã được cung cấp súng bắn tỉa DXL-4, phiên bản súng trường quân đội của dòng súng trường tầm xa nhất trên thế giới do Lobaev Arms sản xuất. Súng trường bắn tỉa mới DXL-4 của Nga có thể bắn trúng mục tiêu bất kể gió, mưa và các điều kiện thời tiết bất lợi khác. Theo các chuyên gia, DXL-4 là một vũ khí siêu chính xác là một trong những khẩu súng bắn chụm nhất thế giới.

DXL-4 có tầm bắn hiệu quả trên 2.300 m (với đạn .408 CheyTac), trên 2.800 m (với đạn .375 CheyTac); vận tốc đầu nòng của đạn 900+m/s; phạm vi nhiệt độ hoạt động -45 đến + 65°C; cỡ đạn .375 và .408 CheyTac; chiều dài 1.400 mm (khi gấp - 1.076 mm); cao 210 mm; rộng 43/68 mm; trọng lượng 8,5 kg không có kính ngắm; chiều dài nòng súng 780/820/900 mm; nạp đạn bên tay phải, vỏ đạn thoát ra phía tay phải, băng đạn 5 viên.

Theo các nguồn tin, DXL-4 có tầm bắn xa và được thiết kế để hoạt động trong điều kiện khắc nghiệt nhất, có thể là sa mạc Sahara ở nhiệt độ lên tới 65°C, hoặc vùng lạnh nhất ở cực Bắc nước Nga, nơi nhiệt độ có thể xuống tới -45°C.

Thanh Bình (lược dịch)