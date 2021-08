Mỹ và NATO ‘lạnh gáy’ trước màn khoe vũ khí đáng sợ của Nga

Nga mới đây đã tiến hành nhiều cuộc thử nghiệm vũ khí chiến lược tầm xa khiến NATO và Mỹ cảm thấy bất an.

Trong bối cảnh NATO và Mỹ ngày càng leo thang các hành động khiêu khích quân sự nhằm vào Nga, Moscow gần đây đã công bố hàng loạt các thử nghiệm siêu vũ khí như S-500, Zircon hay RS-24 Yars. Hành động của Nga đã khiến Mỹ và NATO “lạnh gáy”, nhất là trong bối cảnh Quân đội Nga chuẩn bị được trang bị hàng loạt các loại vũ khí này.

Hiện trường Nga thử nghiệm hệ thống phòng không S-500. Nguồn: people.com.cn.

Hệ thống phòng không S-500 hoàn thành thử nghiệm

Nhật báo Moskovskij Komsomolets của Nga đưa tin, mới đây, Bộ Quốc phòng Nga đã công bố thử nghiệm thành công hệ thống phòng không S-500, đồng thời đăng tải các video liên quan về vụ thử nghiệm này trên Internet. Đoạn video cho thấy hệ thống phòng không S-500 đã tiêu diệt thành công một mục tiêu bay tốc độ cao tại bãi thử Kapustin Yar.

Hệ thống S-500 là hệ thống phòng không và chống tên lửa mới nhất do Nga phát triển, có bán kính chiến đấu 600 km và có thể đánh chặn cùng lúc 10 mục tiêu, sử dụng tên lửa 40N6M, 77N6-N và 77N6-N1, trong đó tên lửa 77N6 -N được coi là một trong những tên lửa triển vọng nhất, và khả năng tác chiến của tên lửa này vẫn được giữ bí mật. Có thông tin cho rằng tên lửa này có thể tấn công các mục tiêu không gian như vệ tinh quỹ đạo thấp.

Tiến sĩ khoa học quân sự Nga Konstantin Sivkov cho rằng, trong vòng 15 đến 20 năm tới, sẽ không có quốc gia nào có hệ thống tương tự, kể cả Mỹ. Hiện tại, hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot của Mỹ chỉ có thể tấn công mục tiêu cách xa đến 150 km, điều này khiến Mỹ rất “bất an”.

Chuyên gia quân sự Nga Sergey Khatlev cho biết: "Cuộc thử nghiệm này chủ yếu kiểm tra thiết bị phóng và tên lửa. Còn các hệ thống radar đều đã qua thử nghiệm và nghiệm thu từ năm ngoái. Sau khi thử nghiệm thành công, toàn bộ quá trình thử nghiệm hệ thống phòng không và chống tên lửa đã hoàn thành. Trong khoảng vài tháng nữa hệ thống phòng không và chống tên lửa S-500 sẽ được đưa vào trang bị cho quân đội, dự kiến cuối năm nay sẽ được đưa vào hoạt động”.

Chuyên gia quân sự Mỹ Keller Larsen đã đăng một bài báo trên truyền thông Mỹ cho rằng, hệ thống S-500 có thể tiêu diệt bất kỳ mối đe dọa trên không nào từ Mỹ, bao gồm máy bay chiến đấu tiên tiến và tên lửa đạn đạo, tạo thành mối đe dọa nghiêm trọng đối với NATO và Mỹ.

Tàu Đô đốc Gorshkov phóng tên lửa vượt siêu thanh Zircon. Nguồn: people.com.cn.

Tên lửa vượt siêu thanh Zircon bắn trúng mục tiêu

Một ngày trước khi phóng thử hệ thống S-500, Nga cũng đã thử nghiệm một loại vũ khí "tiện tay" khác, đó là tên lửa siêu thanh Zircon. Tờ "Quan điểm" của Nga đưa tin, khinh hạm Đô đốc Gorshkov của Nga đã phóng thử tên lửa vượt siêu thanh Zircon ở Biển Trắng và bắn trúng mục tiêu trên mặt đất cách đó 350 km. Trong quá trình thử nghiệm, tên lửa đã bay với vận tốc Mach 7. Đồng thời, nguồn tin từ Tổ hợp Công nghiệp Quốc phòng Nga tiết lộ rằng, trong tương lai gần, khinh hạm Đô đốc Gorshkov sẽ bắn thử tên lửa siêu thanh Zircon một lần nữa để mô phỏng một cuộc tấn công vào đội hình tàu sân bay của đối phương trên biển.

Nga có kế hoạch chuyển giao tên lửa vượt siêu thanh Zircon cho quân đội vào năm 2022. Loại tên lửa này có tốc độ bay tối đa Mach 9 và tầm bắn tối đa 1.000 km, hiện chưa có hệ thống phòng không nào có thể đánh chặn nó.

Người phát ngôn Lầu Năm Góc John Kirby bày tỏ quan ngại về điều này. Ông nói rằng, Nga đang phát triển tên lửa vượt siêu thanh có khả năng mang đầu đạn hạt nhân, điều này gây ra mối đe dọa đối với an ninh của Mỹ.

Đáp lại, Dmitry Peskov, thư ký báo chí của Tổng thống Nga, trả lời: "Trong vài thập kỷ qua hoặc thậm chí lâu hơn, chúng tôi đã phải hứng chịu sự sụp đổ theo từng giai đoạn của toàn bộ hệ thống an ninh chiến lược. Mỹ và NATO đã tiếp tục phá vỡ những sự cân bằng hiện có. Điều này bao gồm việc thiết lập hệ thống phòng thủ tên lửa và triển khai hệ thống chống tên lửa ở Romania và các nước khác gần biên giới Nga. Do vậy, Nga phải thực hiện các biện pháp để đảm bảo an toàn".

Tên lửa đạn đạo xuyên lục địa RS-24 Yars của Nga. Nguồn: people.com.cn.

Tên lửa đạn đạo xuyên lục địa RS-24 Yars thử nghiệm vượt sông thành công

Điều làm Mỹ và NATO “lạnh gáy” nhất không phải là S-500 hay Zircon mà là việc hệ thống tên lửa đạn đạo xuyên lục địa RS-24 Yars của Nga thử nghiệm vượt sông thành công. S-500 hay Zircon vẫn được coi là vũ khí tương lai, nhưng mối đe dọa từ RS-24 Yars là hiện hữu. Việc thử nghiệm thành công vượt sông của loại tên lửa này, đánh dấu việc RS-24 Yars có khả năng di động tấn công với phạm vi toàn cầu.

Mới đây, Sư đoàn tên lửa chiến lược số 54 của Nga đã lần đầu tiên kiểm tra khả năng vượt sông của xe phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa hạng nặng, đây cũng là bài kiểm tra đầu tiên trên thế giới về khả năng này. Tham gia cuộc kiểm tra chính là tên lửa đạo đạo xuyên lục địa RS-24 Yars mới nhất của Nga.

Tên lửa này và xe chở tên lửa 8 bánh có tổng trọng tải là 100 tấn. Để có thể vượt sông thành công, các kỹ sư quân sự Nga đã sử dụng cầu cổng PP-2005M để lắp ráp cầu cổng có trọng lượng 360 tấn, tải trọng 120 tấn và RS-24 đã vượt qua sông Oka thành công.

Clip xe chở tên lửa đạn đạo hạng nặng RS-24 Yars vượt sông Oka:

Đức Trí (lược dịch)