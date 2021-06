Mỹ cần tàu khu trục mới để theo kịp tàu type 055 của Trung Quốc?

Theo báo cáo của Military Watch, Hải quân Mỹ mới đây xác nhận đã bắt đầu phát triển thế hệ tàu khu trục tên lửa dẫn đường tiếp theo và có kế hoạch đóng hơn 80 tàu loại này. Tàu khu trục mới được kỳ vọng sẽ trở thành trụ cột của Hải quân Mỹ trong những năm còn lại của thế kỷ 21.

Tàu khu trục tên lửa lớp Arleigh Burke của Mỹ. Nguồn: Sina.

Theo báo cáo, khả năng tự động hóa của các tàu chiến mới sẽ rất cao và số lượng thủy thủ đoàn sẽ giảm đi rất nhiều so với các tàu chiến hiện đang được biên chế.

Hải quân Mỹ hiện có hạm đội tàu khu trục và tàu tuần dương lớn nhất thế giới, bao gồm 22 tàu tuần dương lớp Ticonderoga, 68 tàu khu trục lớp Arleigh Burke và 2 tàu khu trục tàng hình lớp Zumwalt.

Trong số đó, chỉ có tàu lớp Zumwalt được thiết kế sau Chiến tranh Lạnh, đây cũng là một trong những tàu chiến “rắc rối” nhất của Washington. Ban đầu Mỹ dự tính đóng 32 tàu loại này, tuy nhiên giá thành quá cao và gặp nhiều trục trặc kỹ thuật nên cuối cùng chỉ có 3 tàu được đóng.

Do vậy, dù được tích hợp nhiều công nghệ mới nhưng USS Zumwalt được xem là một thiết kế không thành công, tuy nhiên tàu Zumwalt cũng là một trong những tàu có thể phóng tên lửa với tầm xa nhất thế giới.

Chi phí cho 3 tàu lớp Zumwalt ước tính khoảng 12,3 tỉ USD, cao hơn 37% so với con số 8,9 tỉ USD ban đầu. Chi phí đóng mỗi tàu lên đến 4,1 tỉ USD. Tính tổng chi phí nghiên cứu và phí phát sinh, dự án này được cho là tiêu tốn 22 tỉ USD.

Thế hệ tàu khu trục mới của Mỹ dự kiến sẽ thay thế 90 tàu lớp Ticonderoga và Arleigh Burke để tạo thành hạm đội Aegis. Tàu lớp Zumwalt dự kiến cũng sẽ được cho nghỉ hưu sớm và chúng cũng có thể được thay thế bằng một thế hệ tàu khu trục mới. Việc cho nghỉ hưu lớp Ticonderoga có thể khiến nó trở thành tàu tuần dương cuối cùng của Hải quân phương Tây.

Con tàu khu trục hạm mới đầu tiên dự kiến bắt đầu được đóng vào năm 2028 và được bàn giao vào năm 2032. Dự kiến, lô tàu khu trục mới đầu tiên sẽ thay thế các tàu tuần dương lớp Ticonderoga.

Tàu lớp này bắt đầu được sản xuất từ năm 1980 và đã phục vụ lâu hơn dự kiến, nguyên nhân là do sau Chiến tranh lạnh kinh phí chế tạo tàu chiến mới của Mỹ bị cắt giảm, cùng với đó, những khó khăn trong việc chế tạo tàu mới cũng làm cho tàu lớp Ticonderoga buộc phải kéo dài thời gian phục vụ.

Còn đối với tàu lớp Arleigh Burke, đây là lớp tàu được chế tạo từ năm 1988, do những rắc rối liên tục của tàu lớp Zumwalt, tàu lớp Arleigh Burke vẫn được sản xuất cho đến ngày nay. Phiên bản mới Arleigh Burke 3 đã được cải tiến vũ khí và trang bị trên tàu.

Theo Sina, sở dĩ Mỹ phải chế tạo các tàu khu trục mới do các tàu khu trục hiện nay thiếu khả năng tàng hình so với các đối thủ như Type 055 của Trung Quốc, đồng thời cũng không có các radar băng tần kép. So với tàu chiến của Mỹ, tàu lớp 055 của Trung Quốc có lợi thế về hiệu suất mạnh mẽ.

Một số chuyên gia Mỹ tỏ ra bi quan về dự án chế tạo thế hệ tàu khu trục tiếp theo do sự thất bại của các tàu khu trục lớp Zumwalt và tàu chiến hạng nhẹ Littoral. Các tàu chiến Littoral sẽ phải ngừng hoạt động sớm, một số tàu đang được biên chế hiện nay cũng chỉ có thời hạn không đến 15 năm.

Tuy nhiên, các chuyên gia cũng chỉ ra rằng, hai dự án này đã cung cấp nhiều kinh nghiệm cho Mỹ trong việc phát triển tàu chiến có khả năng tàng hình và cung cấp những bài học quan trọng để tránh những sai lầm.

Theo các báo cáo, tàu khu trục thế hệ tiếp theo sẽ sử dụng thân tàu hoàn toàn mới, được trang bị hệ thống động lực tích hợp đáng tin cậy và độ bền vượt trội. Dự kiến, các tàu chiến mới này sẽ được trang bị hơn 100 tổ hợp phóng tên lửa thẳng đứng. Tàu lớp Arleigh Burke được trang bị 90 tổ hợp, Arleigh Burke 3 có 96 tổ hợp, cao nhất là Ticonderoga với 122 tổ hợp.

Hiện vẫn chưa chắc chắn liệu các tàu khu trục mới của Mỹ có sử dụng cùng đơn vị phóng thẳng đứng Mk41 như các tàu khu trục và tuần dương hạm hiện có hay không. Dự kiến, thiết kế của tàu khu trục mới sẽ không còn “tiên phong” như lớp "Zumwalt", và nó sẽ “bảo thủ” hơn. Trên thực tế, để giảm thiểu rủi ro, thời gian phát triển và chi phí nghiên cứu phát triển, tàu khu trục mới có thể có nhiều đặc điểm giống với Arleigh Burke 3.

Đức Trí (lược dịch)