Lục quân Mỹ phát triển xe tăng hạng nhẹ mới “ăn đứt” tăng nhảy dù của Nga

Hãng tin Defense News ngày 26/4 cho biết, nhân dịp đón tiếp Bộ trưởng Lục quân Mỹ Ryan McCarthy tới thăm, nhà thầu quốc phòng General Dynamics của Mỹ đã công bố một nguyên mẫu xe tăng hạng nhẹ mới phát triển để tham gia cạnh tranh trong chương trình Hỏa lực bảo vệ di động (MPF) của Lục quân Mỹ.

Đại diện của General Dynamics giới thiệu về nguyên mẫu xe tăng hạng nhẹ. Nguồn: China.com.

Theo giới thiệu, cỗ tăng hạng nhẹ này được phát triển dựa trên khung thân chiếc Ajax của Anh và được tích hợp hệ thống hỏa lực bằng tháp pháo chính của M1 Abrams, trang bị pháo XM360 cỡ nòng 120mm được phát triển từ trước cho chương trình Hệ thống tác chiến tương lai. Hỏa lực phụ bao gồm 1 súng máy đồng trục cỡ nòng 7,62mm.

Thiết kế của xe tăng này vẫn giống với các dòng xe bọc thép hiện tại của quân đội Mỹ đó là động cơ và vị trí lái xe ở phía trước. Lớp giáp tiêu chuẩn của tăng hạng nhẹ Mỹ có thể chống lại các loại đạn xuyên giáp cỡ 7,62mm nhưng mẫu xe này có thể lắp thêm các lớp giáp phụ. Với hệ thống hỏa lực của cỗ tăng vừa được Mỹ công bố cho thấy, dòng xe này sở hữu sức mạnh hỏa lực ấn tượng hơn hẳn dòng tăng nhảy dù Sprut-SD của Nga.

Tăng nhảy dù Sprut-SD của Nga. Nguồn: China.com.

Do đây chỉ là nguyên mẫu và nhà sản xuất cũng không cung cấp thêm thông số kỹ thuật nên rất có thể General Dynamics sẽ còn điều chỉnh thiết kế của sản phẩm theo yêu cầu của Lục quân Mỹ.

Phát biểu trong chuyến thăm, ông Ryan McCarthy cho biết, sự phát triển một dòng tăng mới là rất cần thiết do thực tế Abrams, vốn là xe tăng chiến đấu chủ lực, không phải lúc nào cũng có thể yểm trợ hỏa lực cho bộ binh do trọng lượng nặng và các hạn chế về di chuyển đường không.

Vị tướng Mỹ cũng thừa nhận, việc nước này quyết thực hiện chương trình MPF do hiện tại, Mỹ không có bất kỳ xe tăng nhảy dù hạng nhẹ nào kể từ khi những chiếc M551 Sheridan loại biên vào năm 1996. Do đó, phiên bản tăng hạng nhẹ phát triển theo chương trình MPF phải sở hữu sức mạnh vượt trội so với cỗ xe nhảy dù Sprut-SD hiện tại trong quân đội Nga.

Mẫu thử nghiệm MPF của tập đoàn BAE Systems. Nguồn: China.com.

Được biết, Chương trình MPF tập trung vào vào việc tăng cường khả năng hỏa lực và tính cơ động. MPF có trọng lượng chiến đấu dự kiến khoảng 30 tấn. Nó sẽ lấp đầy khoảng trống giữa các xe chiến đấu bộ binh và xe tăng chiến đấu chủ lực Abrams. MPF là một trong năm phương tiện chiến đấu thế hệ tiếp theo được phát triển bởi Bộ chỉ huy quân đội tương lai, nhằm chuẩn bị cho cuộc chiến chống lại các đối thủ ngang hàng trong thời đại cạnh tranh quyền lực mới.

Quân đội Mỹ đang chuyển trọng tâm từ phản công sang hoạt động đa lĩnh vực cường độ cao nhằm đối phó với các đối thủ đang lên như Nga và Trung Quốc. Quân đội muốn nhà thầu cung cấp phương tiện có khả năng cơ động cao, hỏa lực mạnh và tăng khả năng sống sót cao trên chiến trường.

Mẫu thử nghiệm Griffin của General Dynamics trong chương trình MDF được trưng bày tại triển lãm AUSA 2016. Nguồn: China.com.

MPF sẽ được sử dụng để tấn công các khu vực phòng ngự kiên cố của đối phương, đơn cử là các khu vực chống tiếp cận của Nga hay Trung Quốc, nơi mà quân đội Mỹ có thể không có được ưu thế tuyệt đối trên không. Sự có mặt của MPF sẽ giúp các lữ đoàn bộ binh cơ động xuyên thủng lớp phòng ngự của đối phương.

Xe tăng hạng nhẹ MPF có thể được trang bị pháo 105 mm hoặc 120 mm. Quân đội Mỹ muốn có thể chở theo ít nhất 2 chiếc MPF trên máy bay vận tải C-17 để vận chuyển đi bất kỳ nơi đâu trên thế giới. Theo kế hoạch, bắt đầu từ năm 2022 sẽ tiến hành sản xuất hàng loạt, năm 2025 sẽ chính thức trang bị, dự kiến Lục quân Mỹ sẽ mua sắm 500 xe MPF.

BAE Systems và General Dynamics đã được trao hợp đồng để chế tạo mẫu thử nghiệm cho dự án MPF. Mỗi công ty được nhận 376 triệu USD và sẽ cung cấp 12 nguyên mẫu cho quân đội đánh giá. Ngoài mẫu của General Dynamics thì BAE Systems cũng đưa ra một biến thể được phát triển dựa trên xe tăng M8, biễn thể này vẫn sử dụng pháo XM35 105 mm với hệ thống nạp đạn tự động, súng máy đồng trục 7,62 mm. Tuy nhiên dường như Lục quân Mỹ đang nghiêng về mẫu của General Dynamics.

Đức Trí (lược dịch)