Khám phá những loại vũ khí 'bất thường' nhất thế giới

Súng laser PHASR là một mẫu vũ khí không gây chết người sử dụng tia laser cường độ thấp để tạm thời làm mù mắt kẻ thù và gây mất phương hướng. Được thiết kế để sử dụng bởi cả lực lượng quân đội và cảnh sát Mỹ. Do tia laser có khả năng gây mù vĩnh viễn nên các nhà phát triển tạo ra tính năng an toàn trên PHASR. PHASR có cảm biến khoảng cách tích hợp, cho phép điều chỉnh công suất laser tùy thuộc vào khoảng cách. Các tính năng an toàn giúp PHASR trở thành một trong những loại vũ khí không sát thương hiệu quả nhất.