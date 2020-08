Forbes so sánh ‘Thợ săn’ của Nga với máy bay không người lái của Mỹ

Vì sao Tổng thống Trump yêu cầu Mỹ tăng cường hiện diện ở Bắc Cực? Fox News viết, trong bối cảnh cạnh tranh từ Nga và Trung Quốc, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chỉ đạo các bộ giải quyết một số vấn đề nghiêm trọng về việc tăng cường ảnh hưởng của Washington ở Bắc Cực.

Theo Forbes , dự kiến những chiếc không người lái đầu tiên với tên gọi S-70 Okhotnik (Thợ săn) sẽ tham gia lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga vào năm 2024, chứ không phải vào năm 2025 như giả thiết trước đây. Nếu điều đó trở thành hiện thực, đồng nghĩa với việc S-70 Okhotnik có thể trở thành máy bay chiến đấu không người lái tân tiến đầu tiên được sử dụng trong loại hình chiến tranh thông thường quy mô lớn đi vào hoạt động với bất kỳ quốc gia nào.

Máy bay không người lái tàng hình S-70 Okhotnik “Thợ săn” của Nga (Ảnh: RIA)

Ấn phẩm cho hay “Okhotnik” có thể mang vài tấn bom. Và đây không chỉ là bom và tên lửa đất đối không, máy bay không người lái có thể mang tên lửa không đối không và thiết bị trinh sát. Theo Interfax của Nga, máy bay có thể mang gần 6 tấn bom và có tầm bay gần 5.000 km.

So sánh “Okhotnik” với MQ-9 Reaper là máy bay không người lái do hãng General Atomics chế tạo được Không quân Mỹ sử dụng rộng rãi. Forbes cho rằng, không giống như loại máy bay không người lái của Mỹ, máy bay không người lái của Nga không chỉ có thể được sử dụng để chống lại các nhóm nổi dậy không được bảo vệ bởi các hệ thống phòng không hiện đại mà còn trong các cuộc xung đột quy mô lớn. Vì lý do này, “Okhotnik” rõ ràng vượt trội so với người Mỹ.

Ngoài ra, khi so sánh với dự án máy bay không người lái tấn công khác là X47B, được thiết kế để hoạt động trên tàu sân bay cũng không có lợi cho các nhà phát triển Mỹ. Thực tế là X47B ban đầu được tạo ra như một máy bay không người lái tấn công với các yếu tố của công nghệ tàng hình, theo thời gian X47B phát triển thành một máy bay trinh sát.

Một máy bay không người lái khác là MQ-25 Stingray đang được phát triển ở Hoa Kỳ, được định vị như một “khu phức hợp đa chức năng”, được cho là sẽ đi vào hoạt động vào năm 2024, nhưng do sự hiện đại hóa của các tàu sân bay thời gian này có thể bị kéo dài thêm. Ngoài ra, Stingray không có khả năng tàng hình và vẫn chưa rõ liệu nó có đủ khả năng tham gia các hoạt động tấn công hay không.

Cũng có thông tin cho rằng các cuộc thử nghiệm dài hạn của máy bay không người lái XQ-28 Valkyrie đang được tiến hành ở Hoa Kỳ, nó cũng không thể tự hào về khả năng tàng hình, đồng thời có trọng tải chỉ 450 kg.

Do đó, không có sự tương tự nào với “Okhotnik” của Nga, vốn khó bị phát hiện và có vũ khí tốt hơn so với máy bay không người lái của Mỹ. Forbes đưa ra kết luận, mặc dù thực tế là Hoa Kỳ đã bắt đầu phát triển máy bay không người lái chiến đấu sớm hơn, nhưng cuối cùng lại tụt hậu so với Nga. Đặc biệt là xem xét thực tế rằng sau khi “Okhotnik” được đưa vào sử dụng, các nhà thiết kế Nga sẽ có cơ hội cải tiến nó dựa trên kinh nghiệm sử dụng thực tế của bộ máy.

Trước đó, đại diện Bộ quốc phòng Nga cho biết, đây là một phần trong chương trình thử nghiệm “Okhotnik” bay hoàn toàn ở chế độ tự động với cấu hình đầy đủ, cho phép có thể truy cập vào vùng sẵn sàng chiến đấu. Điều này được hiểu là, nếu được trang bị vũ khí, “Okhotnik” có thể tham gia trực chiến cùng Su-57.

Cả hai phương tiện này đều được phát triển bởi Phòng thiết kế Sukhoi, một số công nghệ trên Su-57 được sử dụng để chế tạo S-70 Okhotnik. “Okhotnik” hoạt động như là cánh tay nối dài của tiêm kích Su-57 về việc mở rộng tầm quan sát của radar lẫn định vị mục tiêu cho các loại vũ khí của Su-57.

Thanh Bình (lược dịch)