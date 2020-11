Belarus trở thành chiến trường mới trong ‘trò chơi’ tình báo giữa Nga và Mỹ?

Theo báo cáo của Sputnik mới đây, Tổng thống Belarus Lukashenko cùng ngày cho biết, các cơ quan tình báo của Nga và Belarus đã phát hiện trung tâm hoạt động tình báo phá hoại của các điệp viên Mỹ ở Ba Lan và Ukraine, các trung tâm này hoạt động với ý đồ nhằm vào Belarus.

Ông Lukashenko nói: “Trung tâm này toàn là người Mỹ, một nhóm người thông minh, có năng lực”. Mặc dù tình báo Mỹ đang phá hoại ổn định toàn cầu nhưng vẫn không thể can dự được vào tình hình Belarus, các trung tâm hoạt động này gần Kiev và Warsaw. Trước đó, Tổng thống Lukashenko đã cáo buộc các nước láng giềng Ba Lan, Ukraine và Litva đứng sau các cuộc biểu tình ở Belarus sau cuộc bầu cử Tổng thống tháng 8/2020.

Tổng thống Belarus Lukashenko. Nguồn: Sina.

Belarus đã nhiều lần tuyên bố rằng, các cuộc biểu tình dài ngày trong nước là do chịu sự tác động của các thế lực nước ngoài. Ông Lukashenko cáo buộc các nước phương Tây can thiệp vào tình hình trong nước, nói rằng cuộc biểu tình do Mỹ dàn dựng và châu Âu đang tuân theo sự chỉ huy của Mỹ.

Thời gian qua, Nga, Belarus cùng với Mỹ và các nước phương Tây liên tục cáo buộc lẫn nhau về việc sử dụng lực lượng tình báo tiến hành các hành động phá hoại chính trị. Một số đánh giá cho rằng, Belarus đang dần trở thành chiến trường “tình báo” mới của Nga và Mỹ ở châu Âu.

Mỹ và phương Tây nhiều lần cáo buộc đơn vị tình báo đặc biệt 29155, trực thuộc Bộ Tổng tham mưu Các lực lượng vũ trang Nga - tiền thân là Tổng cục Tình báo quân đội (GRU), chuyên đứng sau các vụ ám sát và âm mưu đảo chính đình đám ở châu Âu.

Theo thông tin của Tình báo Mỹ, Unit 29155 đã hoạt động ít nhất 10 năm nhưng phương Tây chỉ mới phát hiện gần đây. Quan chức tình báo thuộc 4 nước phương Tây nói họ không biết Nga huy động đơn vị này thường xuyên đến mức nào; không cách nào biết khi nào và ở đâu các điệp viên 29155 sẽ ra tay.

Ngoài đơn vị 29155, Nga còn được cho là đang sở hữu 2 đơn vị tình báo khác là mang mật danh lần lượt là 26165 và 74455. Nếu như 26165 và 74455 hoạt động từ xa trên không gian mạng, các điệp viên 29155 xâm nhập trực tiếp vào châu Âu, nhiều người là cựu binh lão luyện trở về từ các chiến trường đẫm máu Afghanistan, Chechnya và Ukraine.

29155 bí mật đến mức tình báo phương Tây tin rằng trong nội bộ GRU chưa chắc ai cũng biết về họ. Chỉ huy của đơn vị này được cho là thiếu tướng Andrei V. Averyanov, nhân vật từng xuất hiện trong bức ảnh đám cưới với đại tá Anatoly V. Chepiga - người bị London cáo buộc tham gia vụ đầu độc cựu điệp viên Sergei Skripal năm 2018.

Ngoài việc sở hữu các điệp viên tinh nhuệ, tình báo Nga còn đạt được nhiều thành công trong việc cài cắm, mua chuộc quan chức các nước khác. Mới đây nhất, cựu đại úy đặc nhiệm lục quân Mỹ Peter Rafael Dzibinski Debbin hôm 17/11 đã bị công tố liên bang tại Alexandria, Virginia buộc tội cung cấp các bí mật quốc phòng của Mỹ cho các đặc vụ Nga trong 14 năm.

Debbin, 45 tuổi, tại ngũ năm 1998-2005, ban đầu phục vụ trong các đơn vị phòng hóa rồi trở thành đặc nhiệm lục quân Mỹ. Đặc vụ tình báo Nga khuyến khích Debbin tham gia và tiếp tục làm đặc nhiệm lục quân, các công tố viên cho biết.

Debbins gặp các đặc vụ tình báo Nga khi tới nước này năm 1996, khi đang tham gia chương trình Quân đoàn Huấn luyện Sĩ quan Dự bị (ROTC) tại trường đại học ở Mỹ. Debbins lấy bí danh là Ikar Lesnikov, sau đó gia nhập quân đội Mỹ.

Các công tố viên cho biết Debbins cung cấp cho đặc vụ Nga thông tin về đơn vị phòng hóa và lực lượng đặc nhiệm nơi cựu đại úy này công tác. Sau khi giải ngũ năm 2008, Debbins cung cấp cho phía Nga thông tin mật về các hoạt động tại lực lượng đặc nhiệm và các đồng đội cũ. Bộ Tư pháp Mỹ hôm 21/8 thông báo Debbins đã bị bắt.

Đức Trí (lược dịch)