Theo ông Trần Đăng Ninh, Quyền Cục trưởng Cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Nghệ An, tình trạng buôn bán hàng giả, hàng không đảm bảo an toàn vệ sinh an toàn thực phẩm, hay bán hàng online còn nhiều diễn biến phức tạp, khó kiểm soát.