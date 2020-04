PTT Vũ Đức Đam yêu cầu xử nghiêm vụ đua xe khiến 2 cảnh sát Đà Nẵng hy sinh

Tiếp nhận hỗ trợ gia đình hai cán bộ, chiến sĩ công an vừa hy sinh Thượng tá Phan Minh Mẫn, Trưởng Công an quận Sơn Trà cho hay, trước mất mát quá lớn của Công an quận cùng gia đình Đại úy Đ.T.T. (sinh năm 1979) và Trung sĩ V.V.T (sinh năm 1997), rất nhiều cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân đã gửi lời chia buồn sâu sắc và mong muốn giúp đỡ, hỗ trợ gia đình hai cán bộ, chiến sĩ này. Tuy nhiên, do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, để đảm bảo thực hiện nghiêm túc công tác phòng chống dịch, Công an quận Sơn Trà kính thông báo đến các cơ quan, đơn vị, cá nhân có sự chia sẻ, hỗ trợ, phúng viếng hai cán bộ, chiến sĩ Công an quận Sơn Trà vừa hy sinh có thể chuyển đến tài khoản số: 2004201061318 – Ngân hàng Agribank Chi nhánh Sơn Trà. Công an quận Sơn Trà sẽ chuyển đến gia đình hai cán bộ, chiến sĩ vừa hy sinh là Đại úy Đ.T.T. (sinh năm 1979) và Trung sĩ V.V.T (sinh năm 1997) theo yêu cầu phúng điếu. Công an quận Sơn Trà trân trọng cám ơn!