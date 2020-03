Phút sinh tử của thủy thủ đất Cảng sống sót sau vụ chìm tàu hàng trên biển Nhật Bản

Khoảng 2h00 ngày 12/3, sau hơn 10 ngày lưu lại Nhật Bản để phục vụ công tác điều tra, anh Nguyễn Văn Hải (SN 1986, huyện Tiên Lãng, TP Hải Phòng) đã trở về quê hương trong niềm vui, giọt nước mắt của gia đình, người thân, bạn bè.

Anh Hải là thủy thủ trên tàu chở hàng Guo Xing 1 treo cờ Belize bị chìm tại vị trí cách cảng cá Tomari (tỉnh Aomori, Nhật Bản) 12km về phía Đông, sau khi đâm va vào một tàu cá của Nhật Bản tối 29/2. Và anh cũng là người duy nhất trong số 14 thủy thủ trên tàu đến thời điểm hiện tại được cứu sống.

Chưa hết bàng hoàng, khi kể lại những điều xảy ra trên chuyến tàu định mệnh, giọng anh Hải vẫn còn run run. Vào đêm khuya ngày 29/2, khi đang nghỉ ngơi trên tàu thì nghe anh Hải nghe tiếng uỳnh, rồi tàu bị rung lắc mạnh.

Theo phản xạ, anh chạy lên buồng lái thì phát hiện tàu cá đang dính vào mạn phải tàu Guo Xing 1 khiến tàu này bị nghiêng dần sang bên phải. Sau khi mặc áo phao, anh Hải gọi điện cho lực lượng Cảnh sát bảo vệ bờ biển Nhật Bản yêu cầu trợ giúp.

Khi thấy nước vào tàu nhiều, anh Hải đã yêu cầu phó 3 kích hoạt pháo dù, phát tín hiệu cấp cứu, phát pháo vô tuyến định vị khẩn cấp dành cho trường hợp bỏ tàu. Ngay sau đó, tàu Guo Xing 1 nhanh chóng bị nghiêng và chúi mũi, hàng hóa bị xô lệch...

Thấy hiện tượng tàu bị nghiêng, anh Hải đã chạy lên mạn trái, đến vị trí hạ bè cùng các thủy thủy khác. Nhưng do tàu nghiêng nhanh nên không hạ được bè.

Tàu bị nghiêng mạnh, mặc dù đã bám tay vào lan can nhưng anh Hải vẫn bị lăn tự do trên boong tàu. Điều này làm anh bị nhiều vết thương lớn ở hông, mạn sườn, cổ tay.

Tàu chìm, anh Hải đã bị hút xuống độ sâu khoảng 15-20m. Sau khi nổi lên mặt nước, anh Hải đã bật đèn ở áo phao và nắm được cái phuy.

Tuy nhiên, lúc nổi lên mặt nước anh lại phải đối diện với những cơn sóng cao chừng 2m vỗ vào mặt, phải trôi dạt trong điều kiện nước biển có nhiệt độ 0 độ C. Anh Hải chia sẻ, lúc này, sự sống và cái chết chỉ tính bằng hơi thở.

"Với kinh nghiệm gần 15 năm gắn bó với tàu thuyền và những chuyến đi biển đường dài, tôi bình tĩnh vận dụng bài học thoát hiểm... Tuy nhiên, khi trôi trên biển trong đêm tối suốt 15 phút, tôi đã mang tâm lý tuyệt vọng, nghĩ mình sắp chết.... Lúc ấy, tôi chỉ nghĩ tới mẹ, vợ con, thấy mình có lỗi với mọi người. Tôi ngẩng mặt lên trời và cầu xin cho mình vượt qua kiếp nạn này”, anh Hải xúc động nhớ lại.

Khi bơi ra khỏi vị trí tàu đắm, anh Hải nhìn thấy tàu cá Fukoku Maru No35 cách mình khoảng 100m. Lấy hết sức, anh Hải gào to (bằng tiếng Nhật)... , thật may mắn, đèn tìm kiếm của tàu cá trên soi về hướng anh. Tuy nhiên do sóng to nên phải mất khoảng 30 phút sau anh Hải mới được tàu cá Fukoku Maru No35 vớt và sơ cứu ban đầu.

"Lúc mở mắt, câu đầu tiên tôi hỏi những người xung quan là có bao nhiêu thuyền viên được cứu, nhưng tôi chỉ nhận được những cái lắc đầu và câu trả lời là chưa có ai. Cả đêm ấy, tôi không thể chợp mắt được khi nghĩ lại những giây phút vừa trải qua", anh Hải ứa nước mặt kể lại.

Sau một hồi lấy lại bình tĩnh, anh Hải kể tiếp, trước khi về Việt Nam, anh Hải đã viết thư tay cảm ơn Chính phủ Nhật Bản, Cảnh sát biển Nhật Bản cùng các y, bác sĩ đặc biệt tàu cá đã cứu giúp mình thoát nạn.

Được trở về nhà, sống trong vòng tay người thân, trong giọt nước mắt hạnh phúc của vợ con, của mẹ, họ hàng, làng xóm, 10 ngày qua anh Hải vẫn chưa hết bàng hoàng. Mặc dù tinh thần đang dần ổn định nhưng anh chưa muốn dùng điện thoại. Đến nay, mọi liên lạc từ bên ngoài với anh Hải đều thông qua người vợ.

Trước đó, TTXVN đưa tin, tại Tokyo, vào ngày 1/3, Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản xác nhận vào lúc 22h35 ngày 29/2, tàu chở hàng Guo Xing 1 treo cờ Belize bị chìm sau khi đâm va vào một tàu cá của Nhật Bản tại vị trí cách cảng cá Tomari, tỉnh Aomori, 12km về phía Đông.

Vào thời điểm xảy ra tai nạn, trên tàu Guo Xing 1 có 14 thủy thủ, trong đó có 6 người mang quốc tịch Việt Nam, 7 người Trung Quốc và 1 người Philippines.

Trong số này, chỉ có một thủy thủ Việt Nam, tên là Nguyễn Văn Hải (SN 1986, quê Hải Phòng) được một tàu khác đang hoạt động gần khu vực xảy ra tai nạn cứu thoát. Các thủy thủ khác trên tàu hàng này vẫn đang mất tích.

