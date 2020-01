‘Phụ huynh không nên tự ý cho con nghỉ học’

Sáng 31/1, trên 5.500 đại biểu tham dự hội nghị trực tuyến quán triệt công tác phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus corona gây ra, tại Hà Nội.



Ông Trần Xuân Tiến thông tin nhiều phụ huynh e ngại về khả năng nhiễm dịch bệnh nên chủ động cho con nghỉ học. Sở GD&ĐT khuyến cáo phụ huynh không nên quá lo lắng. Hiện tại, việc nghỉ học cần chờ ý kiến từ các cơ quan chức năng, Bộ Y tế.

“Việc cho 2 triệu học sinh tại thủ đô nghỉ không hề đơn giản. Phụ huynh tự ý cho con nghỉ có thể hổng kiến thức, thậm chí nhiễm các loại virus khác nếu không được chăm sóc tốt”, ông Phạm Xuân Tiến nói.



Phụ huynh nên dạy con đeo khẩu trang từ nhà đến trường, trong giờ học, khi ăn không nói chuyện, thường xuyên rửa tay và sát khuẩn. Sở GD&ĐT khuyến cáo phụ huynh không nên cho trẻ đến các điểm du lịch dễ mang mầm bệnh.



Ông Phạm Ngọc Tuấn - Trưởng phòng Chính trị Tư tưởng, Sở GD&ĐT Hà Nội - cho rằng các Sở GD&Đ cần phối hợp cơ quan y tế địa phương, dưới sự chỉ đạo của chính quyền, tiến hành các biện pháp khử khuẩn trường lớp (không tiến hành khi học sinh đang học).



Việc đảm bảo vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm tại các bếp ăn cần được đảm bảo. Trẻ được cung cấp đầy đủ nước uống sạch.



Hàng ngày, các trường cần theo dõi diễn biến tình hình sức khỏe học sinh, giáo viên, phát hiện sớm trường hợp nghi ngờ mắc bệnh. Tất cả trường hợp sốt đều phải nghỉ học, nghỉ làm việc, đến cơ sở y tế để khám và điều trị.



Khi có bệnh dịch xảy ra tại trường học, cán bộ, giáo viên tuyết đối không được giấu dịch, phải báo ngay với cơ quan quản lý cấp trên và phối hợp cơ quan y tế địa phương giám sát, xử lý ổ dịch theo quy định.



Các trường có giáo viên, học sinh người Trung Quốc theo học hoặc nghỉ Tết từ Trung Quốc trở lại Việt Nam, cần giám sát chặt chẽ. Những người này có bất thường về sức khỏe phải báo cáo ngay với cơ quan cấp trên, đồng thời đến trung tâm y tế gần nhất kiểm tra và cách ly ngay theo quy định để giám sát, theo dõi.



Trước đó, ngày 30/1, Sở GD&ĐT Hà Nội có công văn gửi phòng GD&ĐT các quận, huyện, thị xã và hiệu trưởng các cơ sở giáo dục về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp.



Sở nhấn mạnh đây là dịch bệnh truyền nhiễm cấp tính nguy hiểm do virus corona biến chủng gây ra, chưa có thuốc điều trị đặc hiệu và vắc xin phòng bệnh.



Do đó, các cơ sở đào tạo, trường học cần yêu cầu học sinh, giáo viên hạn chế đến các khu chợ bán đồ tươi sống, những nơi tụ tập đông người; ăn chín, uống sôi; không nên tiếp xúc với động vật và chất thải của động vật.



Học sinh, giáo viên cũng cần hạn chế tiếp xúc trực tiếp với người bị bệnh viêm đường hô hấp cấp tính, khi cần thiết phải tiếp xúc với người bệnh phải đeo khẩu trang y tế đúng cách và giữ khoảng cách.



Các đơn vị theo dõi sĩ số và diễn biến tình hình sức khỏe học sinh, giáo viên, phát hiện sớm trường hợp mắc bệnh, nghi ngờ mắc bệnh dịch. Tất cả trường hợp sốt đều phải nghỉ học, nghỉ làm việc để đến cơ sở y tế khám, điều trị và thông tin với nhà trường.

Quyên Quyên/news.zing.vn