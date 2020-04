Nghệ An ra công văn khẩn phòng chống dịch virus Corona trong các trường học icon

Trước tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Nghệ An yêu cầu các trường học, đơn vị trực thuộc tích cực thực hiện các biện pháp phòng chống để đảm bảo an toàn.