Phó trưởng Công an phường Đông Ngạc tiếp xúc với BN 243 âm tính với Covid-19

Chiều 9/4, Đại tá Lê Đức Hùng – Trưởng Công an quận Bắc Từ Liêm, HN cho biết, trung tâm kiểm soát bệnh tật Hà Nội (CDC) đã lấy mẫu xét nghiệm Trung tá Quách Văn Tính - Phó trưởng Công an phường Đông Ngạc và đã có kết quả xét nghiệm âm tính".

Ngày 8/4, Trung tâm kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội (CDC) đã lấy mẫu xét nghiệm đồng chí Tính và toàn thể cán bộ chiến sỹ Công an phường Đông Ngạc. Hiện đồng chí Tính đã có kết quả xét nghiệm âm tính.

Ngoài ra, Đại tá Lê Đức Hùng cũng chia sẻ: “Vào ngày 6/4, Ủy ban nhân dân quận Bắc Từ Liêm thông báo rà soát các trường hợp đã từng tiếp xúc với Bệnh nhân số 243.

Ngay sau khi tiếp nhận thông báo, đồng chí Trung tá Quách Văn Tính (SN 1976 là Phó trưởng Công an phường Đông Ngạc) đã điện thoại báo cáo chỉ huy công an quận và chủ tịch Ủy ban nhân dân Phường Đông Ngạc về việc cách đây khoảng 24 ngày, vào khoảng 19h30' ngày 14/3/2020, đồng chí Tính có đến nhà anh họ ở thôn Hạ Lôi, xã Mê Linh, huyện Mê Linh, Hà Nội dự đám cưới.

Tại đây đồng chí Tính có đứng đối diện và chào hỏi một lúc với Bệnh nhân số 243. Từ ngày 15/3/2020 đến 06/4/2020 đồng chí Tính đi làm bình thường và tiếp xúc với tất cả CBCS trong CAP Đông Ngạc.

Thời điểm này chưa có Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, chưa có chỉ đạo phân công lịch làm việc 2/3 quân số ở công an phường và chưa phát hiện Bệnh nhân số 243”.

Theo Đai tá Hùng, thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND Thành phố về việc tính thời điểm cách ly từ khi có báo cáo rà soát, UBND quận đã chỉ đạo Công an quận đưa đồng chí Tính vào bệnh viện công an thành phố để cách ly theo quy định và cách ly ngay 17 đồng chí cán bộ công an phường đã tiếp xúc với đồng chí Tính.

Công an quận đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ tăng cường tiếp nhận công tác đảm bảo ANTT tại địa bàn phường Đông Ngạc. Chỉ đạo đội giao thông trật tự tổ chức tuân tra kiểm soát từ 5h sáng đến 22h đêm để nhắc nhở và xử lý các trường hợp tập thể dục, tụ tập quá số người quy định và mở cửa bán các mặt hàng không cần thiết.

Ngoài ra, cơ quan công an quận cũng chỉ đạo đội hình sự thành lập 2 tổ công tác tuần tra khép kín địa bàn phường từ 22h đêm đến 5h sáng phòng ngừa các tội phạm hình sự.

Chỉ đạo Công an phường cổ Nhuế 2 hỗ trợ chốt số 21 của Công an Thành phố và thông báo người dân khi có việc giải quyết thủ tục hành chính tại phường thì lên trụ sở công an Quận để giải quyết. Tình hình tại địa bàn cơ bản ổn định.

Ngay trong tối ngày 8/4/2020, công an quận đã tiếp nhận giải quyết vụ cố ý gây thương tích xảy ra tại phường Đông Ngạc, tuần tra, bắt giữ 01 ổ nhóm 03 đối tượng lợi dụng dịch Covid -19 để trộm cắp tài sản.

Tiến Anh