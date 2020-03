Phó Chủ tịch quận Tây Hồ: Công an dựng barie, khuyên giải nhưng dân vẫn đến vái vọng

Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung, ngày 13/3 các điểm di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh như Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Đền Ngọc Sơn, Phủ Tây Hồ,.. tạm ngừng đón khách tham quan đến hết ngày 31/3.

Theo ghi nhận của PV Vietnamnet, chiều tối hôm qua (24/3, tức ngày 1/3 âm lịch), rất đông người đã đến Phủ Tây Hồ (phường Quảng An, quận Tây Hồ, Hà Nội) để cầu bình an. Do nơi đây đóng cửa nên nhiều người đã phải đứng bên ngoài để làm lễ.

Trao đổi với PV, ông Phạm Xuân Tài – Phó chủ tịch UBND quận Tây Hồ cho biết: “Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP, chúng tôi đã cho tạm ngừng đón khách tham quan đến các di tích trên địa bàn, trong đó có phủ Tây Hồ. Thời gian tạm ngừng đến hết ngày 31/3”.

“Chúng tôi đã thực hiện nghiêm túc vấn đề này và cho đóng cửa phủ Tây Hồ nhưng vào ngày mùng 1 âm lịch, người dân vẫn cứ đến hành lễ. Họ đứng vái vọng từ ngoài vào”, ông Phạm Xuân Tài chia sẻ.

Ngoài ra, ông Phạm Xuân Tài cũng khẳng định: “Sau khi nhận được thông tin, UBND quận đã yêu cầu lực lượng công an mở rộng phạm vi ngăn chặn từ phía ngoài vào, không cho người dân tập tụ đông người.

Ngoài ra, lực lượng công an còn làm cả rào chắn, đứng canh, khuyên giải người dân về nhà để đảo bảo an toàn phòng dịch Covid-19”.

Dù lực lượng công an thuyết phục, chặn barie song càng về tối, lượng người đổ về Phủ Tây Hồ càng đông.

Chị Nguyễn Thị Hoa (quận Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết: “Tôi vẫn biết khuyến cáo là không nên đến những nơi đông người. Tuy nhiên, đi chùa, phủ thành thói quen của tôi nên vừa đi làm về tôi chạy qua đây cầu bình an cho gia đình.

Trước đó, Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) có công văn gửi các Ban trị sự GHPGVN các tỉnh, thành phố lưu ý không tổ chức lễ đài tập trung, các hình thức tập trung đông người vào dịp đại lễ Phật đản.

Cụ thể, GHPGVN ký công văn số 068 ngày 19/3 gửi Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành phố, đề nghị các Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành phố lưu ý trong việc chuẩn bị tổ chức đại lễ Phật đản PL.2564: Không tổ chức lễ đài tập trung đông người, khuyến khích nghi lễ kính mừng Phật đản bằng nghi thức tắm Phật, tụng kinh tại các cơ sở tự viện và tại tư gia của các gia đình mà không tập trung quá đông người tham dự

Hội đồng trị sự đề nghị chỉ tiến hành tổ chức Đại lễ Phật đản tập trung sau khi Giáo hội xem xét diễn biến tình hình dịch bệnh Covid-19, sau khi có công bố quyết định hết dịch do Chính phủ ban hành, Ban Thường trực Hội đồng trị sự có hướng dẫn cụ thể.

Tiến Dũng - Anh Hùng