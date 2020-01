Phim chưa chiếu, Park Min Young khiến người hâm mộ bấn loạn vì trẻ như gái 18

Bộ phim truyền hình sắp ra mắt I’ll Go to You When the Weather Is Nice (tạm dịch: Em Sẽ Tới Vào Một Ngày Đẹp Trời) của jTBC đã tiết lộ những hình ảnh đầu tiên của Park Min Young.



Bộ phim kể về câu chuyện của Mok Hae Won do Park Min Young thủ vai là một người phụ nữ không thích hợp với cuộc sống thành phố ở Seoul nên cô quay trở về ngôi làng nhỏ của mình và tái hợp với Im Eun Seob do Seo Kang Joon thủ vai người đàn ông sở hữu một tiệm sách độc lập ở đó.





Đáng chú ý, tạo hình trong phim Park Min Young để tóc mái, trông cô tươi trẻ chẳng khác nào gái 18. Khi Park Min Young diện đồng phục học sinh không ai nghĩ cô đã 33 tuổi.



Nguồn tin từ bộ phim cho biết: "Park Min Young có một sự nhạy cảm đặc biệt khiến bạn cảm thấy ấm áp và dịu dàng bất kể thời tiết lạnh đến mức nào. Trong những ngày cuối cùng của mùa đông, bạn có thể thấy diễn xuất tình cảm sâu sắc từ Park Min Young, một diễn viên được đo ni đóng giày cho phim tình cảm. Lần này, bạn sẽ thấy được một khía cạnh mới của Park Min Young trong vai Hae Won".



Phim dự kiến sẽ được phát sóng vào tháng 2/2020. Park Min Young là nữ diễn viên được yêu thích qua nhiều bộ phim đình đám như Thư ký Kim sao thế, Thợ săn thành phố ...

Hoàng Dung