Liên quan đến vụ “thi thể trong khối bê tông”, Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương đã tặng giấy khen, tiền thưởng cho nhân viên khách sạn và ban quản lý khu dân cư có tinh thần mưu trí, phát hiện, trình báo cơ quan công an để bắt giữ 4 nghi can.