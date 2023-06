Phát hiện lượng lớn quạt điện không rõ nguồn gốc xuất xứ ở Hà Nội

Tổng cục Quản lý thị trường (QLTT) thông tin, ngày 12/6, Đội QLTT số 24, Cục QLTT TP. Hà Nội phối hợp với Công an huyện Hoài Đức kiểm tra đột xuất điểm kinh doanh của ông Vũ Trung Dũng (tại địa chỉ: dãy nhà 6, khu Phúc Lợi 1, tập thể Thú Y, thôn phố Thú Y, xã Đức Thượng, huyện Hoài Đức).

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện điểm kinh doanh trên đang bày bán hơn 5.000 sản phẩm là quạt điện phun sương, quạt laptop, bảng tự xoá, mũ chống nắng, bút thử điện... không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Lực lượng chức năng phát hiện hàng trăm quạt tích điện phun sương không rõ nguồn gốc xuất xứ (Ảnh: Tổng cục Quản lý thị trường)

Cụ thể, đoàn kiểm tra phát hiện điểm kinh doanh này đang bày bán: 950 cái bảng tự xóa kích thước 8,5 inch, trên nhãn có chữ LCD Writing Tablet do nước ngoài sản xuất; 800 chiếc mũ chống nắng, trên nhãn có chữ JIANBOMAOYE; 191 chiếc quạt điện phun sương, công suất 10W; 100 chiếc mic hát kèm loa cầm tay, trên nhãn có in chữ WS-858, Made in China; 2.650 chiếc quạt laptop không có nhãn mác và 600 chiếc bút thử điện hiệu Led test pen.

"Toàn bộ số hàng hóa trên do nước ngoài sản xuất, có nhãn bằng tiếng nước ngoài", ông Đặng Ngọc Huân - Phó Đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 24 - cho biết.

Ông Huân thông tin thêm, thời điểm kiểm tra, ông Dũng không xuất trình được hóa đơn, chứng từ liên quan đến hàng hóa theo quy định.

Làm việc với đoàn kiểm tra, ông Dũng trình bày, địa điểm trên ông mới thuê để kinh doanh được hơn 1 tháng nên chưa làm giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh theo quy định. Toàn bộ số hàng hóa kể trên được mua trôi nổi trên thị trường nên không có hóa đơn chứng từ theo quy định.

Đoàn kiểm tra đã lập biên bản tạm giữ, biên bản niêm phong đối với toàn bộ số hàng hóa trên để xử lý theo quy định.

Gần đây, tại Hà Nội và một số địa phương lân cận, có tình trạng người dân đổ xô tìm mua các sản phẩm hàng hóa như máy phát điện, các loại quạt tích điện quạt hơi nước, thiết bị làm mát tiết kiệm điện khiến thị trường các sản phẩm này có dấu hiệu bị cháy hàng, loạn giá.

Cùng với đó là việc tiềm ẩn nguy cơ buôn bán các hàng không rõ nguồn gốc, hàng nhái... nhằm trục lợi, ảnh hưởng đến quyền lợi của người tiêu dùng.

Để ngăn chặn hành vi vi phạm, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng, Cục trưởng Cục QLTT TP. Hà Nội mới đây đã ban hành công văn hỏa tốc yêu cầu giám sát, kiểm tra với các mặt hàng này.

Công văn giao đội trưởng các đội QLTT chủ động triển khai các biện pháp nghiệp vụ quản lý thông tin địa bàn, lĩnh vực; giám sát kiểm tra kiểm soát thị trường đối với hoạt động kinh doanh các sản phẩm, hàng hóa như máy phát điện, các loại quạt tích điện, quạt hơi nước thiết bị làm mát.

Qua đó, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các tổ chức, cá nhân có hành vi lợi dụng nhu cầu tiêu thụ tăng cao để tăng giá nhằm thu lợi bất hợp pháp, kinh doanh vận chuyển lưu thông các sản phẩm, hàng hóa thiết bị điện nhập lậu, hàng giả không đảm bảo chất lượng an toàn cho người sử dụng.

Hạnh Nguyên