Phát hiện hơn 30.000 khẩu trang y tế “nhái” ở Nghệ An

Khoảng 10h ngày 25/2, Phòng Cảnh sát môi trường (Công an tỉnh Nghệ An) phối hợp với Cục Quản lý thị trường Nghệ An và các lực lượng chức năng phát hiện một cơ sở sản xuất hàng ngàn khẩu trang "nhái" trên địa bàn.

Cụ thể, cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra cơ sở sản xuất khẩu trang của gia đình anh Bùi Văn Đại, trú tại phường Quang Tiến, thị xã Thái Hòa, Nghệ An.



Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện trên 30.000 chiếc khẩu trang "nhái" có mẫu mã giống khẩu trang y tế 4 lớp nhưng không hề có lớp kháng khuẩn theo quy định.

Tại thời điểm kiểm tra, anh Đại cũng không xuất trình được các giấy tờ liên quan chứng minh nguồn gốc xuất xứ của các nguyên liệu đầu vào để sản xuất, không trình báo được quy chuẩn/chủng loại khẩu trang đang tiến hành sản xuất.



Theo đó, lực lượng chức năng đã lập biên bản và tạm giữ toàn bộ số khẩu trang nói trên cùng 5 máy may gia công khẩu trang để tiếp tục xác minh, làm rõ vụ việc.

Bảo Trâm