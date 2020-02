Phát hiện cơ sở sản xuất nước rửa tay không đúng quy định tại Thái Bình

Theo hồ sơ, chiều ngày 6/2/2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình tiến hành kiểm tra cơ sở sản xuất có địa điểm tại số 437, đường Trần Hưng Đạo, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Thái Bình.

Tại đây, lực lượng công an đã phát hiện xe ô tô biển kiểm soát 29D - 123.09 do Đỗ Xuân Trường là lái xe.

Kiểm tra xe ô tô trên, lực lượng công an phát hiện trên thùng xe có chở 14 thùng carton, mỗi thùng chứa 30 chai dung dịch màu trắng ghi nhãn hiệu Rencide III - nước xịt tay sạch khuẩn, được sản xuất bởi Công ty Cổ phần dược phẩm Thiên Y Việt, SCB: 15/2020/TYV-TB, không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc sản phẩm.

Tiếp tục kiểm tra khu vực sản xuất của Công ty Thiên Y Việt, lực lượng công an phát hiện gần 30 công nhân đang sản xuất, đóng gói hàng hóa là nước rửa tay in các dãn nhãn hiệu: Rencide, Hand sanitizer dạng nước và dạng gel với trên 200 chai chứa dung dịch (trong đó có 160 chai chưa dán tem nhãn, 40 chai đã dán tem nhãn nước rửa tay khô); 23 thùng nhựa loại 20 lít, 80 lít, 120 lít; 44 thùng phi loại 200l chứa cồn công nghiệp; 90 thùng carton, 30 bao tải chứa các vỏ chai loại 100ml, 150 ml, 500ml; nhiều loại tem nhãn in tên Công ty Thiên Y Việt và ca nhựa, máy khoan gắn thanh kim loại để pha chế.

Kiểm tra khu vực kho hàng, lực lượng công an phát hiện 6.441 chai chứa dung dịch loại 100ml, 500ml chưa dán tem nhãn, 982 chai loại 100ml, 150 ml, 500ml dán tem, nhãn nhãn hiệu Rencide, Hand sanitizer; các sản phẩm tinh dầu Thiên Y thần khớp, trà gan H’mông, tinh chất thảo dược Xoang H’mông, tinh chất cao lá H’mông, cao tầm gửi H’mông do Công ty Thiên Y Việt sản xuất…

Ngay sau đó, cơ quan công an đã phối hợp với Sở Y tế tỉnh Thái Bình lấy mẫu kiểm nghiệm các sản phẩm nước rửa tay.

Ngày 8/2/2020, Sở y tế có Công văn trả lời việc sản xuất các sản phẩm nước rửa tay trên của Công ty Thiên Y Việt là không đúng quy định của pháp luật.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình đang khẩn trương điều tra, làm rõ vi phạm của Công ty Thiên Y Việt và xử lý vi phạm theo đúng quy định của pháp luật.

Nguyên Trung