Phát hiện cơ sở sản xuất hàng chục nghìn khẩu trang giả ở Bình Dương

Công an TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương sáng nay cho biết đang hoàn tất hồ sơ để xử lý một cơ sở sản xuất khẩu trang y tế không phép.

Trước đó, vào ngày 20/2, Công an TP Dĩ An bất ngờ kiểm tra hành chính cơ sở sản xuất khẩu trang y tế trên đường Phú Châu, phường An Bình, TP Dĩ An do ông Cao Hoàng Mai (SN 1983, ngụ TP.HCM) làm chủ.

Thời điểm kiểm tra, công an phát hiện tại cơ sở này đang có 2 công nhân đang vận hành máy sản xuất khẩu trang y tế giả một số nhãn hiệu trên thị trường.

Ngoài ra, tại cơ sở này có 218 kiện vải nguyên liệu (khoảng hơn 8 tấn), 2500 khẩu trang thành phẩm, máy sản xuất khẩu trang cùng một số nguyên liệu khác… để làm khẩu trang giả.

Đáng nói, khu vực để sản xuất khẩu trang là căn bếp chật hẹp, nguyên liệu được để dưới nền nhà ẩm thấp.

Làm việc với lực lượng chức, ông Mai khai nhận thuê căn nhà từ tháng 4/2019 để sản xuất khẩu trang y tế. Trung bình một ngày cơ sở này sản xuất được khoảng 25.000 khẩu trang y tế các loại rồi phân phối cho các tiệm tạp hóa ở TP.HCM và Bình Dương.

Chủ cơ sở này cũng không xuất trình được giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh, giấy kiểm định chất lượng sản phẩm, các hóa đơn chứng từ liên quan đến nguồn gốc xuất xứ của số hàng hóa nói trên,…

Lực lượng chức năng đã tạm giữ toàn bộ số khẩu trang và máy móc tại cơ sở này để xử lý theo quy định.

Xuân An