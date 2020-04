Phá vụ buôn bán hàng nghìn trang phục, thiết bị giả chống dịch Covid-19

Thực hiện chỉ đạo của đồng chí Bộ trưởng Bộ Công an và Giám đốc Công an TP Hà Nội, ngày 8/4, Phòng Cảnh sát điều tra (CSĐT) tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu Công an TP Hà Nội đã phát hiện vụ sản xuất, buôn bán hàng nghìn trang phục, thiết bị y tế liên quan đến công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại Công ty TNHH thương mại và dịch vụ y tế Đức Anh, số 5, ngõ 178, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, Hà Nội. Đây được xác định là một trong những vụ sản xuất thiết bị y tế giả lớn nhất từ trước đến nay của Công an TP Hà Nội.

Tại thời điểm kiểm tra, Phòng CSĐT tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu Công an TP Hà Nội đã bắt và thu giữ hàng triệu sản phẩm liên quan đến công tác phòng, chống dịch Covid-19. Trước mắt, xác định có hơn 1.000 bộ trang phục bảo hộ y tế cùng các phụ kiện như kính, găng tay, khẩu trang, giày để phục vụ cho công tác chống dịch.

Tại thời điểm kiểm tra, Trương Thị Bình (SN 1982, Phó Giám đốc Công ty TNHH Thương Mại và Dịch vụ y tế Đức Anh) không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc số hàng trên. Bước đầu đấu tranh, Bình cho biết các sản phẩm được mua trôi nổi trên thị trường rồi in nhãn mác, đóng gói bán kiếm lời.

Cùng ngày, trước sự chứng kiến của các lực lượng chức năng, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp đối với Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Đức Anh.

Theo Đại tá Phùng Anh Lê, Trưởng phòng CSĐT tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu Công an TP Hà Nội thì sau khi mua trôi nổi trên thị trường, các đối tượng in nhãn mác gần giống và đóng gói làm giả sản phẩm của Công ty Phúc Hà để bán ra thị trường.

Trước đó, qua công tác quản lý địa bàn và nguồn tin tố giác tội phạm của quần chúng, Phòng CSĐT tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu Công an TP Hà Nội đã có thông tin về đường dây sản xuất, buôn bán trang phục, thiết bị y tế liên quan đến phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Quá trình trinh sát, sáng 8/4 đã phát hiện, bắt giữ ô tô tải BKS-29C 222.98 đang vận chuyển 1.200 sản phẩm liên quan đến công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Theo Đại tá Phùng Anh Lê, để tránh bị phát hiện các đối tượng đã còn bán sản phẩm sát với giá của Công ty Phúc Hà đưa ra thị trường. Các trang phục, thiết bị y tế liên quan đến phòng, chống dịch bệnh Covid- 19 này đều được mua trôi trôi nổi trên thị trường với giá chỉ bằng khoảng 40-50% giá trị của sản phẩm thật.

Theo Xuân Mai/CAND